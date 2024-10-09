Sonunda İzlemiş! Cem Yılmaz'ın Oğlu Kemal'in G.O.R.A. Yorumu "Zaman Dursun" Dedirtti!
Sonunda İzlemiş! Cem Yılmaz'ın Oğlu Kemal'in G.O.R.A. Yorumu "Zaman Dursun" Dedirtti!
Ünlü oyuncu Cem Yılmaz her ne kadar yaptığı tüm filmlerle çok konuşulsa da G.O.R.A.'nın yeri hepimiz için ayrı. Biricik oğlu Kemal'in ne zaman filmi izleyeceği sıkça merak edilen Cem Yılmaz, sonunda izlediğini açıkladı! Ancak Kemal'in tepkisi pek de beklediğimiz cinsten değildi.
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Komedyen denince akla gelen belki de ilk isim olan Cem Yılmaz'ın yaptığı her film büyük bir ilgiyle izlenip gişe rekorları kırmayı başarıyor.
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Hatta tüm bu filmleri tüm replikleri ezberleyene kadar tekrar tekrar izlemekten asla geri kalmıyoruz.
Tüm o filmlerin içinde de hemen hemen herkes için ayrı bir yere sahip olan bir tanesi var: G.O.R.A.
Ahu Yağtu ile evliliğinden olan ve şu an 12 yaşında olan oğlu Kemal, şimdiye kadar bu şaheseri izlememişti biliyorsunuz ki.
Bu büyük anın gelmesi için Kemal'in yeterince büyümesi bekleniyordu. 12 yılın ardından sonunda büyük buluşmanın gerçekleştiğini Cem Yılmaz açıkladı!
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Ünlü komedyen oğlunun geçtiğimiz ay G.O.R.A.'yı izlediğini ve film hakkında yorumunu yaptığını söyledi. Kemal filmi izleyince, "Baba 20 yıllık film ama çok iyi ya!" demiş.
Filmin çok iyi olması konusunda hemfikiriz ama 20 yıl vurgusu bize epey yaşlı hissettirdi Kemal.
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