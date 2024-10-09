Sonunda İzlemiş! Cem Yılmaz'ın Oğlu Kemal'in G.O.R.A. Yorumu "Zaman Dursun" Dedirtti!

Ünlü oyuncu Cem Yılmaz her ne kadar yaptığı tüm filmlerle çok konuşulsa da G.O.R.A.'nın yeri hepimiz için ayrı. Biricik oğlu Kemal'in ne zaman filmi izleyeceği sıkça merak edilen Cem Yılmaz, sonunda izlediğini açıkladı! Ancak Kemal'in tepkisi pek de beklediğimiz cinsten değildi.