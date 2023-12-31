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Sonbaharın Renklerine Hayranlık Duyacağınız Rüya Gibi Bir Tren Yolculuğunun Detayları

Sonbaharın Renklerine Hayranlık Duyacağınız Rüya Gibi Bir Tren Yolculuğunun Detayları

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 15:01

ABD'de tren vagonlarında seyahat edebileceğiniz bir gezi olan 'American Autumn Explorer' adlı bir tur bulunuyor. ABD'nin Vermont Eyaleti'nde ekimin ilk haftası düzenlenen bu tur bir hafta sürüyor. Detaylar için buyurun...👇

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?app=des...
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ABD'de tren vagonlarında seyahat edebileceğiniz 'American Autumn Explorer' adlı bir tur bulunuyor.

ABD'de tren vagonlarında seyahat edebileceğiniz 'American Autumn Explorer' adlı bir tur bulunuyor.

ABD'nin Vermont Eyaleti'nde ekimin ilk haftası düzenlenen bu tur, bir hafta sürüyor.

ABD'nin Vermont Eyaleti'nde ekimin ilk haftası düzenlenen bu tur, bir hafta sürüyor.

Seyahat etmek isteyen kişiler kişi başı 6-7 bin dolar arası bir ücret ödüyor. Ücrete yemek ve tren dışı geziler de dahil.

Seyahat etmek isteyen kişiler kişi başı 6-7 bin dolar arası bir ücret ödüyor. Ücrete yemek ve tren dışı geziler de dahil.

Her vagon birbirinden tamamen farklı şekilde tasarlanmış ve hiçbir vagon aynı deneyimi sunmuyor.

Her vagon birbirinden tamamen farklı şekilde tasarlanmış ve hiçbir vagon aynı deneyimi sunmuyor.

Her vagon sahibi tarafından bağımsız olarak işletiliyor ve hepsi özel bir tren olarak bir araya getiriliyor.

Her vagon sahibi tarafından bağımsız olarak işletiliyor ve hepsi özel bir tren olarak bir araya getiriliyor.
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Peki siz böyle bir deneyim yaşamak ister misiniz? Yorumlarda buluşalım...

Peki siz böyle bir deneyim yaşamak ister misiniz? Yorumlarda buluşalım...

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