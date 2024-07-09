Son Yılların Yükselen Lezzeti! Sushi Restoranı Açmak Kaça Patlar?
Son Yılların Yükselen Lezzeti! Sushi Restoranı Açmak Kaça Patlar?
Restoran açmak, kârlı bir iş. Peki son zamanların yükselen lezzeti sushi restoranı açmak ne kadar tutar, gelin birlikte bakalım!
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Sushi, ülkemizde çok sevilen bir tat.
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Bir iş kurmaya karar verdiyseniz ilk olarak iş planı yapmanız gerek.
Sushi restoranını açacağınız yer en önemlisi diyebiliriz.
Tabii ki restoran açarken bir sürü evrak işi de var.
Yasal işler bittikten sonra iş restoranın dekoruna geldi.
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