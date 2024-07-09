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Son Yılların Yükselen Lezzeti! Sushi Restoranı Açmak Kaça Patlar?

etiket Son Yılların Yükselen Lezzeti! Sushi Restoranı Açmak Kaça Patlar?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 14:01

Restoran açmak, kârlı bir iş. Peki son zamanların yükselen lezzeti sushi restoranı açmak ne kadar tutar, gelin birlikte bakalım!

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Sushi, ülkemizde çok sevilen bir tat.

Sushiyi neredeyse herkes beğenerek yiyor. Sushinin bu yükselen değerini değerlendirmek gerek. Herkesin severek yediği sushiden para kazanmak için restoran açmanın şimdi tam sırası, ne dersiniz?

Peki restoran açmak ne kadara patlar, hesap yapalım mı?

Bir iş kurmaya karar verdiyseniz ilk olarak iş planı yapmanız gerek.

Her iş gibi sushi restoranı açarken de önce bir iş planına ihtiyaç var. Mekanı nasıl düzenleyeceğiniz, menüde neler yer alacağı gibi detaylar iş planına yazılmalı. Yani tutacağınız yerden alacağınız malzemelere her şeyin bu listede yer alması gerekiyor.

Sushi restoranını açacağınız yer en önemlisi diyebiliriz.

Sushi restoranı için seçeceğiniz yerin göz önünde olması gerekiyor. Restoranın büyüklüğünün de sizin için yeterli olmasına dikkat etmelisiniz. Küçük bir dükkan sushi restoranı açmak için yeterli gelmeyebilir.

Tabii ki restoran açarken bir sürü evrak işi de var.

Restoranı açmak için resmi kurumlara başvurmanız gerekiyor. Resmi kurumların istedikleri belgeleri hazırlayarak restoranınızı açmak için girişimde bulunmalısınız. Resmi kurum müracaatı sonrasında gerekli ruhsatı alabilirsiniz. Ruhsat işlemleri dışında vergi dairesinde de işlemler yapmanız gerekiyor.

Yasal işler bittikten sonra iş restoranın dekoruna geldi.

Restoranın dekorunu nasıl yapacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Dekorasyon fiyatları sizin tercihinize göre değişiyor. Restoranızın dekorunu yaparken ne kadar harcayacağınız seçtiğiniz ürünlere bağlı.

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Sushi restoranı açmanın en zor kısmı, menü belirlemek.

Sushi ustası olmadan bir sushi restoranı açmak mümkün değil. O yüzden ya kendiniz bir sushi ustası olmanız gerekiyor ya da iyi bir sushi ustası bulmalısınız. Sushi şefiyle beraber menünüzü en doğru şekilde belirlemelisiniz.

Sushi restoranı açmak için bazı ekipmanlara ihtiyaç var elbette.

Sushi restoranınıza almanız gereken malzemeler şunlar:

  • Sushi dolabı

  • Soğutuculu hazırlık masası

  • Bambu hasırlar

  • Sushi bıçakları

  • Pirinç tencereleri

  • Pirinç spatulası

Bunlar, sushi hazırlarken ihtiyacınız olanlar. Bir de müşteriye sunarken kullanacağınız tabak, chopsticks gibi malzemeler de var elbette.

İhtiyaç olan temel malzemelerin fiyatlarına da bakalım...

Sushileri sergilemek için teşhir dolabı almanız gerektiğini söyledik. Bu dolabın fiyatı ortalama 80-90 bin lira civarında. Bambu hasırların tane fiyatı 50-70 TL arası. Bambu hasırlardan ne kadar alacağınıza restoranınızın yoğunluğuna göre karar vermeniz gerek. Bir başka kalem ise pirinç pişirme tenceresi. Bu pişirme tenceresini 3 bin liraya bulmak mümkün. Eğer elektrikli pişirici tercih edecekseniz 10-15 bini gözden çıkarmak gerek.

Bunların dışında paket servis için sushi servis setleri almanız gerekiyor. Bunların fiyatları değişse de yüz tanesi ortalama 200-300 lira civarında.

Chopsticks fiyatları da kalitesine göre değişiyor. Ama 50 tanesini 60 liraya bulmak mümkün. Tabii bunların ötesinde servis tabakları, çatal, bıçak, kaşık ve bardak takımlarının da alınması gerekiyor. Bunların fiyatları sunum yapacağınız tabak cinsine göre değişiyor. Düz tabaklar daha ucuzken bambu ya da özel sunum tabakları daha pahalıya mal olacaktır.

Peki sushi restoranı size ne kadar kazandırır?

Sushi restoranın nasıl açılacağını, nelerin gerektiğinden bahsettik. Şimdi herkesin merak ettiği soruya gelelim. Sushi restoranı açtığınızda aylık ne kadar kazanabileceksiniz sorusunun cevabı sizi memnun edecek nitelikte. Böyle bir restoranın aylık 100.00 TL kazanacağı öngörülüyor.

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