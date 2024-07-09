Son Yılların Yükselen Lezzeti! Sushi Restoranı Açmak Kaça Patlar?

Chopsticks fiyatları da kalitesine göre değişiyor. Ama 50 tanesini 60 liraya bulmak mümkün. Tabii bunların ötesinde servis tabakları, çatal, bıçak, kaşık ve bardak takımlarının da alınması gerekiyor. Bunların fiyatları sunum yapacağınız tabak cinsine göre değişiyor. Düz tabaklar daha ucuzken bambu ya da özel sunum tabakları daha pahalıya mal olacaktır.