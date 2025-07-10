Son Yıllarda Dünyada En Çok para Kazandıran 12 İş Sektörü
Para kazanmak hepimizin ortak derdi... Ama bazı sektörler var ki, kelimenin tam anlamıyla para basıyor! Teknolojinin yükselişi, dijitalleşme, pandemi sonrası değişen alışkanlıklar derken bazı işler bir anda altın çağını yaşamaya başladı. 'Ben de bu pastadan bir dilim alsam fena mı olur?' diyorsan, doğru yerdesin. İşte son yıllarda dünyada yatırımcısını, girişimcisini ve çalışanını zengin eden 12 iş sektörü!
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1. Teknoloji
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2. Finans ve Kripto
3. Sağlık Teknolojileri
4. Oyun Sektörü
5. Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi
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6. Yenilenebilir Enerji
7. Lojistik ve Kargo
8. Dijital İçerik Üretimi
9. E-Ticaret
10. Eğitim Teknolojileri
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11. Gayrimenkul
12. Uzay ve Havacılık
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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