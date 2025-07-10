Son Yıllarda Dünyada En Çok para Kazandıran 12 İş Sektörü

Pandemiyle birlikte hızla büyüyen e-ticaret sektörü, milyonlarca girişimcinin kazanç kapısı oldu. Artık fiziksel mağazaya gerek kalmadan bir telefon kılıfı bile satıp büyük gelirler elde etmek mümkün. Üstelik e-ticaret platformları sayesinde ürün tedarik etmek, kargo süreciyle ilgilenmek bile otomatikleşti. Bu sayede küçük işletmeler bile küresel çapta satış yapabiliyor. Kısacası e-ticaret, hem tüketici alışkanlıklarını hem de girişimcilik anlayışını baştan yazdı.

Üstelik ürün alırken sadece bir fiyatla yetinmek zorunda da değilsin; ZerGO’daki Buybox yapısı sayesinde aynı ürünün farklı satıcılardaki fiyatlarını karşılaştırabiliyor, böylece en avantajlı seçimi yapabiliyorsun. Bu da işletmelerin giderlerini daha en baştan optimize etmesine katkı sağlıyor.