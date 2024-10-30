Son Gözdemiz: Longevity

Ben Prof. Dr. Özge Çelik. Moleküler Biyoloji ve Genetik Profesörüyüm. Akademik çalışmalarım ve şahsi sorularımın cevaplarını ararken aldığım eğitimlerin ışığında bireye özgü danışmanlık sistemimi geliştirdim. Moleküler Wellbeing® Danışmanlığımı temelde “Anti-Inflammaging & Longevity Coaching” sistemi olarak tanımlıyorum yani işim inflamasyonun yaşlanma üzerindeki etkilerini azaltmak ve danışanlarımın kendilerine özel, sürdürülebilir bir sağlık yolculuğuna çıkarmak.

-Longevity şu aralar çok sık duyduğumuz bir kavram. Tam olarak “uzun yaşam” mı demek ve neden şimdi bunu bu kadar duyar hale geldik? İnsanların ölüm korkusu mu arttı? Yoksa gelişen bilim, teknoloji dünyası ile insanlar ölümsüzlüğe daha yakın mı hissediyor, kabullenişimiz mi azaldı?

“Longevity,” basitçe “uzun yaşam” olarak çevrilebilir ancak modern bilim ve sağlık dünyasında bu kavram çok daha derin bir anlam taşıyor. Longevity, yalnızca yaşam süresini uzatmayı değil, aynı zamanda bu sürenin kaliteli, sağlıklı ve bağımsız bir şekilde geçirilmesini ifade ediyor. Yani burada “uzun yaşam” derken kastedilen, sağlıkla ve yüksek bir yaşam kalitesiyle geçen uzun bir yaşam. Bilim ve teknoloji alanında elde edilen ilerlemeler, insan ömrünü uzatma, yaşlanmanın biyolojik mekanizmalarını anlama ve hatta yavaşlatma konusunda önemli kapılar araladı. Genetik, epigenom, hücresel onarım mekanizmaları ve hatta yapay zekâ destekli tıp alanındaki gelişmeler, artık yaşlanmanın bir kader olmadığını, bazı yönlerden yönetilebilir bir süreç olduğunu gösteriyor. İnsanlar, daha aktif, üretken ve enerjik bir yaşlılık hayal ediyor.

-Ben bu kavramın bu kadar hızla yayılmasından endişeliyim, eğitimler veriliyor, insanlar uzmanlık programlarına gidiyor. Sertifikalar yine havada uçuşacak gibi. MİNDFULLNESS için de benzeri olmuştu…

Longevity kavramının hızla yayılmasından, sertifikalarla yeni bir iş alanı gibi görülmesinden açıkçası ben de endişe duyuyorum. Geçmişte mindfulness gibi derin bir öğreti sertifika programlarıyla kolay erişilebilir hale getirildi. Fakat bu aynı zamanda kavramın içinin boşaltılmasına ve değersizleşmesine yol açtı. Longevity yalnızca bir etiket veya geçici bir kazanç kapısı olarak görülmemeli; bilgi derinliği, bilimsel yaklaşım ve etik değerler gerektiren çok boyutlu bir alan olduğu bilinmeli. Ancak bugün, kozmetik uygulamalar için yeni bir kılıf olarak kullanıldığını da görmekteyiz. Oysa longevity, biyolojik yaşlanmayı, hücresel mekanizmaları ve genetik düzenlemeleri kapsayan holistik (bütüncül, bütünü kapsayan) bir kavram.