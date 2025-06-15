İran’a Sınırlı Bir Süre İçİn Güç Dileyenden Karadeniz Mutfağı Fobisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Haftanın son gününü, her zaman olduğu gibi, gün boyunca en çok ilgi gören tweetlerle sonlandırıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bir kez daha X'in gündemini belirledi. Bakalım bugün hangi kullanıcıların tweetleri kahkahalara sebep oldu, hangileri beğeni yağmuruna tutularak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃