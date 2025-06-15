İran’a Sınırlı Bir Süre İçİn Güç Dileyenden Karadeniz Mutfağı Fobisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın son gününü, her zaman olduğu gibi, gün boyunca en çok ilgi gören tweetlerle sonlandırıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bir kez daha X'in gündemini belirledi. Bakalım bugün hangi kullanıcıların tweetleri kahkahalara sebep oldu, hangileri beğeni yağmuruna tutularak viral hale geldi.
Keyifli okumalar 💃
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Hazırsan başlayalım 🚀
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Karadeniz mutfağı fobisi.
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Dua ederken detay vermek önemli demiştik.
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Sokak köpeklerini uyutmak yerine Çin'e ihraç etme fikrini veren amcanın akrabası.
Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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