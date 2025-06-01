Alarm Kurmadan Uyumanın Verdiği Huzurdan Yorgan Çantasında Taşınan Gergin Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Her günü olduğu gibi haftanın son gününü de gün boyunca en çok beğenilen tweetlerle kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, yine enerjileriyle X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım bugün kimlerin yazdıkları kahkahalar attırdı, hangi kullanıcıların tweetleri beğeni yağmuruna tutularak viral oldu.

Keyifli okumalar 💃