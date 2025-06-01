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Alarm Kurmadan Uyumanın Verdiği Huzurdan Yorgan Çantasında Taşınan Gergin Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Alarm Kurmadan Uyumanın Verdiği Huzurdan Yorgan Çantasında Taşınan Gergin Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.06.2025 - 17:37

Her günü olduğu gibi haftanın son gününü de gün boyunca en çok beğenilen tweetlerle kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, yine enerjileriyle X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım bugün kimlerin yazdıkları kahkahalar attırdı, hangi kullanıcıların tweetleri beğeni yağmuruna tutularak viral oldu. 

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

Bir de bu mu çıktı şimdi?

Bir de bu mu çıktı şimdi?
twitter.com

Tam olarak böyle bir his...

👇

👇
twitter.com

Böyle dost düşman başına.

Böyle dost düşman başına.
twitter.com
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O günlere gidildi. 🥲

O günlere gidildi. 🥲
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Beklenmedik bir ürkütücülük.

Beklenmedik bir ürkütücülük.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Konunun çilekle alakası yok yine.

Konunun çilekle alakası yok yine.
twitter.com
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Bunu planlamadıysa bile olay başlı başına bu zaten.

Bunu planlamadıysa bile olay başlı başına bu zaten.
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Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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