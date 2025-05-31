Uçağa Alınmayan Kangurunun Mahcubiyetinden Yemek Yemediğine İnandıran Kızlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sosyal mecraların kendine münhasır platformu Twitter’da bakalım bugün kimler etkileşimlerin odağındaymış? Her an her konuyu mizaha dökebilen Twitter kullanıcıları bir başka. Öyle ki, esprileriyle diğer platformlara da konu olabiliyorlar. Şimdiyse haftanın favori günü Cumartesi gününün viral tweetleriyle karşınızdayız.
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Hazırsanız başlayalım!
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Yalnız nasıl inandık gerçek olduğuna…
👇
Mide ortamı terk etti 👇
Dedem…
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Var mı öneri?
Günümüz problemi 👇
24 saat geçseymiş bari ya 👇
“Ben pek yemek yemiyorum ya”
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Yarın görüşmek üzere!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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