onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Uçağa Alınmayan Kangurunun Mahcubiyetinden Yemek Yemediğine İnandıran Kızlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Uçağa Alınmayan Kangurunun Mahcubiyetinden Yemek Yemediğine İnandıran Kızlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.05.2025 - 17:45

Sosyal mecraların kendine münhasır platformu Twitter’da bakalım bugün kimler etkileşimlerin odağındaymış? Her an her konuyu mizaha dökebilen Twitter kullanıcıları bir başka. Öyle ki, esprileriyle diğer platformlara da konu olabiliyorlar. Şimdiyse haftanın favori günü Cumartesi gününün viral tweetleriyle karşınızdayız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Yalnız nasıl inandık gerçek olduğuna…

Yalnız nasıl inandık gerçek olduğuna…
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Mide ortamı terk etti 👇

Mide ortamı terk etti 👇
twitter.com

Dedem…

Dedem…
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Var mı öneri?

Var mı öneri?
twitter.com

Günümüz problemi 👇

Günümüz problemi 👇
twitter.com

24 saat geçseymiş bari ya 👇

24 saat geçseymiş bari ya 👇
twitter.com

Güzel taktik 👇

“Ben pek yemek yemiyorum ya”

“Ben pek yemek yemiyorum ya”
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

Yarın görüşmek üzere!

Yarın görüşmek üzere!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın