1+1 Ev Gerçeklerinden Patates Kızartmasını Bulanlara Minnetini Sunana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Her günü olduğu gibi haftanın son gününü de gün boyunca en çok beğenilen tweetlerle kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, yine enerjileriyle X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım bugün kimlerin yazdıkları kahkahalar attırdı, hangi kullanıcıların tweetleri beğeni yağmuruna tutularak viral oldu.
Keyifli okumalar 💃
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Hazırsan başlayalım 🚀
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Beylerin aşırı makyaj anlayışı 'kırmızı ruj'.
Kılıç çekme hareketine benziyor, ondan mı?
Kesinlikleee 👌
👇
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Konunun kupayla alakası yok.
O sanki bireysel problemin gibi.
👇
Çalışmaya başlayınca geçiyor o inanç.
👇
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Bu ayakkabılar nereden çıktı?
Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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