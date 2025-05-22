İTÜ Mezunu Bir Kadın Birinin Sizden Hoşlanıp Hoşlanmadığını Anlayabileceğiniz Formülü Bulduğunu Söyledi

Bir kişinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını çözümlemek, kuşkusuz ki, dünyanın en karmaşık durumlarından biridir. Bu durum, çoğu zaman, insanların duygusal labirentlerinde kaybolmalarına neden olur ve bu da onları karmaşık bir durumun içine sürükler. Bu nedenle, birinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak, pek çok kişi için dünyanın en zorlu denklemlerinden biri haline gelir. Peki biri bu denklemi çözdü desek?

'serradayidincserradayidinc' isimli içerik üreticisi, uzun süredir üzerinde çalıştığı 'Dayidinc Teoremi' ile birinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlayabileceğini iddia etti.