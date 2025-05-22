İTÜ Mezunu Bir Kadın Birinin Sizden Hoşlanıp Hoşlanmadığını Anlayabileceğiniz Formülü Bulduğunu Söyledi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@serradayidinc...
Bir kişinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını çözümlemek, kuşkusuz ki, dünyanın en karmaşık durumlarından biridir. Bu durum, çoğu zaman, insanların duygusal labirentlerinde kaybolmalarına neden olur ve bu da onları karmaşık bir durumun içine sürükler. Bu nedenle, birinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak, pek çok kişi için dünyanın en zorlu denklemlerinden biri haline gelir. Peki biri bu denklemi çözdü desek?
'serradayidincserradayidinc' isimli içerik üreticisi, uzun süredir üzerinde çalıştığı 'Dayidinc Teoremi' ile birinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlayabileceğini iddia etti.
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Birçok detayı düşünerek oluşturduğu formülle bir deneme de yaptı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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