onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İTÜ Mezunu Bir Kadın Birinin Sizden Hoşlanıp Hoşlanmadığını Anlayabileceğiniz Formülü Bulduğunu Söyledi

İTÜ Mezunu Bir Kadın Birinin Sizden Hoşlanıp Hoşlanmadığını Anlayabileceğiniz Formülü Bulduğunu Söyledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.05.2025 - 21:32 Son Güncelleme: 22.05.2025 - 22:35

İçerik Devam Ediyor

Bir kişinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını çözümlemek, kuşkusuz ki, dünyanın en karmaşık durumlarından biridir. Bu durum, çoğu zaman, insanların duygusal labirentlerinde kaybolmalarına neden olur ve bu da onları karmaşık bir durumun içine sürükler. Bu nedenle, birinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak, pek çok kişi için dünyanın en zorlu denklemlerinden biri haline gelir. Peki biri bu denklemi çözdü desek?

'serradayidincserradayidinc' isimli içerik üreticisi, uzun süredir üzerinde çalıştığı 'Dayidinc Teoremi' ile birinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlayabileceğini iddia etti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@serradayidinc...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Birçok detayı düşünerek oluşturduğu formülle bir deneme de yaptı.

Birçok detayı düşünerek oluşturduğu formülle bir deneme de yaptı.

Çıkan sonuçlara göre birinin sizden hoşlanma ihtimali ise şu şekilde;

  • 0-20 arası ise sizden hoşlanmıyordur 

  • 20-40 arası ise hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak için iyi bir gözleme ihtiyacınız var. Hatta en yakınınız ya da sürekli beraber takıldığınız arkadaşınızdan hoşlanıyor olabilir. Yanlış sinyal almış ve algılamış olma ihtimaliniz yüksek 

  • 40-60 arası ise sizden hoşlandığına emin olmanız için aranızdaki ilişkiyi arkadaşlık ilişkisiyle kıyaslamalısın. Eğer bambaşkaysa muhtemelen senden hoşlanıyordur, fark yoksa iyi bir arkadaş olarak görüyor olabilir 

  • 60< ise you are that girl canim muhtemelen yaaa🧘‍♀️💅💅🫠🫠

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın