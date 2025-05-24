Küçük Prens'le İlgili Tartışma Yaratacak Görüşten Zorbalığa Uğrayan Şeftaliye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Her günü olduğu gibi haftanın en güzel gününü de gün boyunca en çok beğenilen tweetlerle kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, yaşanılan erişim sorununa rağmen enerjileriyle X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım bugün kimlerin yazdıkları kahkahalar attırdı ve hangi kullanıcıların tweetleri beğeni yağmuruna tutularak viral hale geldi.
Keyifli okumalar 💃
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Bugün de üzülecek bir şey bulundu.
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O yıllara şöyle bir geri dönünce daha neler vardı neler...
Geç de olsa gelen o aydınlanma.
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Sitede doğru düzgün manolya bulunmuyor zaten, kabına takılmayalım.
Bilmeyenler için bayılmak, diş teli, bir yerinin kırılması gibi şeylere özenenler varmış çocukken.
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Ayrıca kimsenin çocukken en sevdiği kitap Küçük Prens değildi.
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Kesinlikle.
Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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