Küçük Prens'le İlgili Tartışma Yaratacak Görüşten Zorbalığa Uğrayan Şeftaliye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Her günü olduğu gibi haftanın en güzel gününü de gün boyunca en çok beğenilen tweetlerle kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, yaşanılan erişim sorununa rağmen enerjileriyle X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım bugün kimlerin yazdıkları kahkahalar attırdı ve hangi kullanıcıların tweetleri beğeni yağmuruna tutularak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃