Sokak Köpekleriyle İlgili Kan Dondurucu Yorumlarda Bulunan Doktor Büyük Tepki Çekti
Sokak Köpekleriyle İlgili Kan Dondurucu Yorumlarda Bulunan Doktor Büyük Tepki Çekti
Sokak köpekleriyle ilgili bir tartışmada Doktor Tunç Taşbaş ve bir sosyal medya kullanıcısı arasında yaşandı. Doktorun kan donduran sözleri ise tepki çekti.
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Hayvan Hakları Koruma Kanunu olarak geçen ancak kamuoyunda "katliam yasası" olarak bilinen düzenleme birkaç hafta önce yürürlüğe girdi. Düzenlemenin ardından yurdun dört bir yanından toplu köpek ölümü haberleri de gelmeye başladı.
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Sosyal medya kullanıcıları arasında ise konuyla ilgili tartışma sürüyor. Tunç Taşbaş isimli doktor ile bir Twitter kullanıcısının gerçekleştirdiği bir sohbet ise hayret ettirdi. Doktorun yazdıklarını görenler gözlerine inanamadı.
"GİTSİN OJE SÜRSÜN"
Doktor Tunç Taşbaş, gelen tepkiler üzerine twitter hesabını korumaya aldı
Dr. Taşbaş, instagram hesabından eski fotoğraflarını paylaşıp köpeklerle ilgili yaptığı yorumla ilgili özür diledi.
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