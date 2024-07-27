Sokak Hayvanına İşkenceye Gözaltı: Yavruyu Kediyi Balkona Attılar
Sokak Hayvanına İşkenceye Gözaltı: Yavruyu Kediyi Balkona Attılar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay 25 Temmuz Perşembe günü, Sultangazi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.Y. sokakta bulduğu yavru kediyi, bir apartmanın birinci katındaki balkona fırlattı. Yanındaki arkadaşı B.E.D. ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyaya yansıyan ve kısa sürede tepki çeken görüntüler üzerine, polis ekipleri inceleme başlatarak M.Y. ve B.E.D.'yi gözaltına aldı.
Balkona düşen yavru kedi, dairede yaşayan aileden 11 yaşındaki Zehra Cansap tarafından fark edildi. Zehra Cansap, ailesiyle birlikte bir gece kediye evde baktıktan sonra sokaktaki yuvasına bıraktı.
Yavru kedinin durumunun iyi olduğu görüldü.
İşte tepki çeken görüntüler 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın