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Sokak Hayvanına İşkenceye Gözaltı: Yavruyu Kediyi Balkona Attılar

Sokak Hayvanına İşkenceye Gözaltı: Yavruyu Kediyi Balkona Attılar

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.07.2024 - 11:07

İstanbul Sultangazi’de 14 yaşındaki M.Y. ile 15 yaşındaki B.E.D. sokakta buldukları yavruyu kediyi mahalledeki bir dairenin balkonuna fırlattı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında iki çocuk polis ekileri tarafından gözaltına alındı.

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Olay 25 Temmuz Perşembe günü, Sultangazi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.Y. sokakta bulduğu yavru kediyi, bir apartmanın birinci katındaki balkona fırlattı. Yanındaki arkadaşı B.E.D. ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay 25 Temmuz Perşembe günü, Sultangazi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.Y. sokakta bulduğu yavru kediyi, bir apartmanın birinci katındaki balkona fırlattı. Yanındaki arkadaşı B.E.D. ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sosyal medyaya yansıyan ve kısa sürede tepki çeken görüntüler üzerine, polis ekipleri inceleme başlatarak M.Y. ve B.E.D.'yi gözaltına aldı.

Sosyal medyaya yansıyan ve kısa sürede tepki çeken görüntüler üzerine, polis ekipleri inceleme başlatarak M.Y. ve B.E.D.'yi gözaltına aldı.

Balkona düşen yavru kedi, dairede yaşayan aileden 11 yaşındaki Zehra Cansap tarafından fark edildi. Zehra Cansap, ailesiyle birlikte bir gece kediye evde baktıktan sonra sokaktaki yuvasına bıraktı.

Balkona düşen yavru kedi, dairede yaşayan aileden 11 yaşındaki Zehra Cansap tarafından fark edildi. Zehra Cansap, ailesiyle birlikte bir gece kediye evde baktıktan sonra sokaktaki yuvasına bıraktı.

Yavru kedinin durumunun iyi olduğu görüldü.

Yavru kedinin durumunun iyi olduğu görüldü.

İşte tepki çeken görüntüler 👇

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