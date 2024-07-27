Sokak Hayvanına İşkenceye Gözaltı: Yavruyu Kediyi Balkona Attılar

İstanbul Sultangazi’de 14 yaşındaki M.Y. ile 15 yaşındaki B.E.D. sokakta buldukları yavruyu kediyi mahalledeki bir dairenin balkonuna fırlattı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında iki çocuk polis ekileri tarafından gözaltına alındı.