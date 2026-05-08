article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
ŞOK'a Yapı Market Geliyor! 9 Mayıs 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Yapı Market Geliyor! 9 Mayıs 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
08.05.2026 - 12:45

ŞOK 9 Mayıs 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 9 - 12 Mayıs 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aprilla Şarjlı Hassas Tornavida 799 TL

Aprilla Şarjlı Hassas Tornavida 799 TL

  • Aprilla Silikon Tabancası 199 TL 

  • Aprilla Lehim Havya Seti 279 TL

  • Büyük Elektronik Para Kasası 1.999 TL 

  • 17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 599 TL 

  • 10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 429 TL 

  • Şerit Metre 100 TL 

  • Maket Bıçağı 39,50 TL

  • 220 gram Derz Tamir Dolgusu Beyaz 69,95 TL 

  • 200 ml Pattex 2K Hızlı Yapıştırıcı 119 TL

  • 400 ml Sprey Boya Altın/ Gümüş 119 TL 

  • 400 ml Sprey Boya Siyah/Beyaz /Gri/Kırmızı 100 TL 

  • 200 ml Steel Pas Sökücü Sprey 79,95 TL 

  • 14' Power Takım Çantası 199 TL 

  • 5'li Tornavida Seti 149 TL 

  • 10'lu izolasyon Bandı 59,95 TL 

  • Luiza 4+4 Merdiven 999 TL 

  • Luiza 3+1 Merdiven 799 TL 

  • Çok Amaçlı 8 Raflı Dolap 2.990 TL

Büyük Mayıs İndirimleri'nde yer alan yapı market ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

10 litre Bitki Toprağı 49,50 TL

10 litre Bitki Toprağı 49,50 TL

  • Renkli Toprak Saksı 75 TL 

  • Lale Saksı No:1 12,95 TL 

  • Lale Saksı No:2 19,95 TL 

  • Lale Saksı No:3 25 TL 

  • Lale Saksı No:4 39,95 TL 

  • Lale Saksı No:5 50 TL 

  • Fıstık Saksı No:1 50 TL 

  • Fıstık Saksı No:2 75 TL 

  • Fıstık Saksı No:3 100 TL 

  • Rattan Saksı No:1 14,95 TL 

  • Rattan Saksı No:2 29,95 TL 

  • Rattan Saksı No:3 50 TL 

  • Rattan Saksı No:4 69,95 TL

  • 2'li Dekoratif Kuş 100 TL

  • Dekoratif Renkli Kuş 100 TL 

  • Dekoratif Renkli Kuş 149 TL 

  • 13 cm Figürlü Renkli Dekoratif Saksı 199 TL 

  • 10 cm Figürlü Renkli Dekoratif Saksı 169 TL 

  • Bahçe Hortumu 349 TL 

  • 10'lu Dekoratif Kelebek Saksı Süsü 129 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın