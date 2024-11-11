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ŞOK'a Slazenger Şişme Mont Geliyor! 13 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Slazenger Şişme Mont Geliyor! 13 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
11.11.2024 - 11:42

ŞOK 13 Kasım - 20 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 Kasım - 20 Kasım 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Alpina Cam Ankastre Set 5.999 TL,

Alpina Cam Ankastre Set 5.999 TL,

  • Fakir Press Pulp Narenciye Sıkacağı 899 TL, 

  • 2 litre Çelik Termos 399 TL, 

  • Elegant Cam Termos 899 TL, 

  • Metaltex Rotomac Manuel Mutfak Robotu 899 TL,

  • Metaltex Fritex Patates Dilimleyicisi 699 TL, 

  • Kanatlı Köşe Süzgeci 399 TL,

  • Klipsli Tencere Süzgeci 199 TL,

  • 2'li Bambu Kesim Panosu 119 TL, 

  • 200 ml Sprey Yağlık 79,95 TL, 

  • Paslanmaz Çelik Süzgeç 169 TL, 

  • Yapışkanlı Folyo 79,95 TL, 

  • Kaymaz Raf Örtüsü 129 TL, 

  • Sos Tavası 129 TL, 

  • 10'lu Kav Kibrit 47,95 TL, 

  • Çelik Cezve No:4 169 TL, 

  • 950 ml Çelik Sütlük 199 TL, 

  • 650 ml Çelik Sütlük 169 TL, 

  • Şelik Köfte Tepsisi 169 TL,

  • Çelik Süzgeç No:1 149 TL

Slazenger Erkek Şişme Mont 999 TL,

Slazenger Erkek Şişme Mont 999 TL,

  • Slazenger Erkek Yarım Fermuarlı Polar Üst 299 TL,

  • Slazenger Triko Bere 119 TL, 

  • Slazenger Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar 350 TL, 

  • Slazenger Omuz Çantası 179 TL, 

  • Slazenger Çocuk Tam Fermuarlı Kapüşonlu Polar Üst 219 TL,

  • Slazenger Pantolon Görünümlü Eşofman Altı 399 TL,

  • Beyaz Kapaklı Kitaplık 999 TL,

  • Lara Çalışma Koltuğu 1.299 TL,

  • Beyaz Çalışma Masası 799 TL,

  • Luis Çalışma Masası 699 TL,

  • Ledli Katlanır Ayna 119 TL, 

  • Gezer Kadın / Erkek Terlik 129 TL, 

  • Smart Comfort Rollpack Yatak 1.299 TL, 

  • Katlanır Yatak 1.249 TL, 

  • Kadın / Erkek Gondol Terlik 139 TL, 

  • Çizgili Çorap 21,95 TL,

  • Lastiksiz Pamuklu Soket Çorap 21,95 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 6x180 ml Sütaş Çikolatalı / Çilekli Süt 49 TL, 

  • Calve Ketçap + Mayonez 2'li Set 79 TL, 

  • 230 gram Ülker Çikolatalı Gofretli Çikolata XXL 72 TL, 

  • 6'lı Ülker Çizi Kraker 39 TL,

  • 1690 ml Yumoş Sıvı Deterjan Çeşitleri 85 TL

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