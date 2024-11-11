Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Kozmetik
Amazon'da 3 Al 2 Öde Kampanyası Başladı!! Yüzlerce Market Ürününde Kaçırmamanız Gereken İndirim Fırsatı

etiket Amazon'da 3 Al 2 Öde Kampanyası Başladı!! Yüzlerce Market Ürününde Kaçırmamanız Gereken İndirim Fırsatı

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
11.11.2024 - 11:19

Evinizin ihtiyaçlarını marketten satın almadan önce fiyatlarına şöyle bir internetten bakıyorsanız, hatta çoğunlukla internet üzerinden alışveriş yapıyorsanız bu fırsat tam size göre! 

Bu içerik 11.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

10 Kasım tarihinde başlayan Süper Tasarruf Haftası, 12 Kasım tarihine kadar sürecek!

10 Kasım tarihinde başlayan Süper Tasarruf Haftası, 12 Kasım tarihine kadar sürecek!

Temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine yüzlerce üründe geçerli 3 Al 2 Öde Fırsatı Amazon'da Prime üyelerine özel kampanya dahilinde yüzlerce market ürününde indirim sunuyor.

Kampanyadan yararlanabilmeniz için öncelikle Prime üyesi olmanız gerekiyor. Eğer hala Prime üyesi değilseniz, hemen buradan üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

Prime üyesi olduktan sonra temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine yüzlerce üründe geçerli olan ürünleri sepetinize eklemeye başlayabilirsiniz.

Prime üyesi olduktan sonra temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine yüzlerce üründe geçerli olan ürünleri sepetinize eklemeye başlayabilirsiniz.

3 Al 2 Öde Fırsatından yararlanabileceğiniz seçili ürünler burada sizi bekliyor.

Ürünlere Git
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın