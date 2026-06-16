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ŞOK'a Aşure Malzemeleri Geliyor! 17 Haziran 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Aşure Malzemeleri Geliyor! 17 Haziran 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
16.06.2026 - 14:02
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ŞOK 17 - 23 Haziran 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

17 Haziran ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 - 23 Haziran  2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

4'lü Paşabahçe Bouquet Kase 299 TL

4'lü Paşabahçe Bouquet Kase 299 TL

  • , 6'lı Paşabahçe Ramekin Kase 149 TL 

  • Paşabahçe Aurora Kase 349 TL 

  • Paşabahçe Petite Patisserie Servis Tabağı 249 TL

  • 3'lü Paşabahçe Karaman Saklama Kabı 129 TL

  • Paşabahçe City Sürahi 199 TL 

  • 4'lü Porland Desenli Porselen Kase 399 TL 

  • 4'lü Porland Desenli Porselen Pasta Tabağı 499 TL 

  • Kumsal Tava 399 TL 

  • Kumsal Derin Tencere 499 TL 

  • 2'li Kumsal Sahan + Tava Seti 599 TL 

  • Tezgah Üstü Bulaşıklık 349 TL 

  • 2'li Renkli Salata Kepçe Seti 50 TL 

  • 4'lü Renkli Kaşık 50 TL 

  • 2'li Cam Kase & Tabak Seti 129 TL 

  • Silikon Uçlu Kalpli Metal Maşa 100 TL

  • Çift Renkli Süzgeç 100 TL 

  • 3'lü Meyve Bıçak Seti 129 TL

Led'li Törpülü Korumalı Tırnak Makası 229 TL

Led'li Törpülü Korumalı Tırnak Makası 229 TL

  • Pet Şarjlı Yuvarlanan Top 179 TL 

  • Vantuz Tırtıl 69,90 TL 

  • 3'lü Fare Şeklli Pet Oyuncağı 39,90 TL 

  • Hamburger Pet Oyuncağı 59,90 TL 

  • Kedi Su Çeşmesi 699 TL 

  • Kiwi Kameralı Evcil Hayvan Besleyici 2.499 TL 

  • Kiwi Otomatik Kendini Temizleyebilen Kedi Tuvaleti 10.999 TL 

  • Kedi Taşıma Kutusu 199 TL 

  • Kedi Taşıma Çantası 399 TL 

  • Kapalı Kedi Tuvaleti 349 TL 

  • Hazneli Mama Kabı 99,90 TL 

  • Fularlı Tasma 79,90 TL 

  • Kedi Kanat Figürlü Göğüs Tasması ve Gezdirme Seti 129 TL 

  • İkili Mama Su Kabı 39,90 TL 

  • Kedi Zili Tasma 39,90 TL 

  • 0,6 litre Plastik Mama Kabı 29,90 TL 

  • 0,3 litre Plastik Mama Kabı 19,90 TL 

  • Kedi Tüy Toplama Tarağı 49,90 TL 

  • Monte Edilebilen Tarama Fırçası 62,90 TL

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Büyük Boy Baskılı Pelüş Çeşitleri 50 TL

Büyük Boy Baskılı Pelüş Çeşitleri 50 TL

  • Küçük Boy Baskılı Pelüş Çeşitleri 25 TL 

  • Pilsan Altıgen Bloklar 499 TL 

  • Rookie Led Işıklı Scooter 999 TL 

  • Uzaktan Kumandalı Metal Mini 4x4 Araba 499 TL 

  • Uzaktan Kumandalı Tırmanan Off-Road Araba 1.290 TL 

  • Vantuzlu Yarış Pisti 699 TL 

  • Asa Köpük 50 TL 

  • 1000 Parça Puzzle 100 TL 

  • 104 Parça Pastel Blok 599 TL

  • Masal Anlatan Kırmızı Başlıklı Kız 599 TL 

  • Uno Express 179 TL 

  • Köpük Tırmık Kum Seti 50 TL 

  • Figürlü Köpük 100 TL 

  • Pilli Köpük Atar 299 TL 

  • Köpük Atan Çim Biçme Makinesi 699 TL

Ponponlu Tütü Etek 249 TL

Ponponlu Tütü Etek 249 TL

  • Kız Çocuk Pullu T-Shirt 179 TL 

  • Figürlü Çocuk Sandalet 149 TL

  • Çocuk Aksesuarlı Terlik 149 TL 

  • Kadın Yaka Detaylı Şortlu Pijama Takımı 379 TL 

  • Kadın Şortlu Pijama Takımı 379 TL 

  • Kadın Krinkıl Kumaş Desenli Şort 179 TL 

  • Figürlü Çocuk Odası Matı 199 TL 

  • Büyük Boy Kapaklı Jüt Organizer Çanta 249 TL

  • Jüt Organizer Çanta 249 TL

  • Pvc Kapaklı Organizer Çanta 249 TL 

  • Desenli Pvc Organizer Çanta 249 TL 

  • Slazenger Kadın Şort 349 TL 

  • Lazer Kesim Yüksel Bel Korse 179 TL 

  • 2'li Kadın Lazer Kesim Slip 129 TL 

  • Kadın Dantel Örme Günlük Ayakkabı 199 TL 

  • Pencereli Metal Kutulu Dikiş Seti 100 TL

Barbie Eğlenceli Havuz Seti 899 TL

Barbie Eğlenceli Havuz Seti 899 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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