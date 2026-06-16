ŞOK'a Aşure Malzemeleri Geliyor! 17 Haziran 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 17 - 23 Haziran 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
17 Haziran ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 - 23 Haziran 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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4'lü Paşabahçe Bouquet Kase 299 TL
Led'li Törpülü Korumalı Tırnak Makası 229 TL
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Büyük Boy Baskılı Pelüş Çeşitleri 50 TL
Ponponlu Tütü Etek 249 TL
Barbie Eğlenceli Havuz Seti 899 TL
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