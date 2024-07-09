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Sofia Richie'nin Kızından Yere Yapışan Katy Perry'e 9 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımlar

Sofia Richie'nin Kızından Yere Yapışan Katy Perry'e 9 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımlar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 01:02

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Shay Mitchell eşofmanın altına topuklu ayakkabı çekti.

Shay Mitchell eşofmanın altına topuklu ayakkabı çekti.

Demi Lovato özlü sözler paylaştı.

Demi Lovato özlü sözler paylaştı.

Katy Perry adeta yere yapıştı.

Katy Perry adeta yere yapıştı.

Ed Sheeran gece hayatına aktı.

Ed Sheeran gece hayatına aktı.

Bella Thorne insanların arasına böyle karışamadı.

Bella Thorne insanların arasına böyle karışamadı.
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Kim Kardashian yeğeninin doğum gününü kutladı.

Kim Kardashian yeğeninin doğum gününü kutladı.

Cardi B oğuyla birlikte arabada eğlendi.

Cardi B oğuyla birlikte arabada eğlendi.

Ice Spice süslenip püslenip spora gitti.

Ice Spice süslenip püslenip spora gitti.

Sofia Richie kızının minnoş ayaklarını paylaştı.

Sofia Richie kızının minnoş ayaklarını paylaştı.

Rita Ora tepeden tırnağa kırmızıya büründü.

Rita Ora tepeden tırnağa kırmızıya büründü.
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