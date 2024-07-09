Sofia Richie'nin Kızından Yere Yapışan Katy Perry'e 9 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımlar
Sofia Richie'nin Kızından Yere Yapışan Katy Perry'e 9 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımlar
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Shay Mitchell eşofmanın altına topuklu ayakkabı çekti.
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Demi Lovato özlü sözler paylaştı.
Katy Perry adeta yere yapıştı.
Ed Sheeran gece hayatına aktı.
Bella Thorne insanların arasına böyle karışamadı.
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Kim Kardashian yeğeninin doğum gününü kutladı.
Cardi B oğuyla birlikte arabada eğlendi.
Ice Spice süslenip püslenip spora gitti.
Sofia Richie kızının minnoş ayaklarını paylaştı.
Rita Ora tepeden tırnağa kırmızıya büründü.
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