Snowboard ve Ralli'de Türkiye'nin Gururu: Çiçek Güney

Ralliye geçişim, arkadaşım Burcu Çetinkaya’nın “neden co-pilotum olmuyorsun çok iyi bir ikili olurduk” demesiyle 2007 senesinin başında oldu. Üç kez Türkiye Bayanlar co-pilot Şampiyonuluğum, N3 ve Fiesta Cup Birinciliğimiz, 2008 FSTI İkinciliğimiz (Fiesta Sporting Trophy International), 2009 Sınıf A Birinciliğimiz var. Hem Türkiye Ralli Şampiyonası’nda hem Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) hem Kıtalararası Ralli Şampiyonası’nda (IRC) hem de Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nda (MERC) yarışma fırsatımız oldu.

2010 yılında Kıtalararası Ralli Şampiyonası’nda sezonu takiben eden tek Türk ve tek kadın ekip olmakla birlikte bu şampiyonada puan alan tek kadın ekip olmayı başardık. Ardından Ortadoğu Ralli Şampiyonası’nda bir sezon takip ettikten sonra, 2013 yılının başında snowboardta geçirdiğim ciddi bir sakatlık sonucu hem snowboard hem de ralliye bir küçük ara verdim. Ardından, Lübnan’da yapılan Ortadoğu Ralli Şampiyonası’nın ayağıyla devam ettim. 2015 Türkiye Ralli Şampiyonası’na Burcu Çetinkaya ile iki yıl aradan sonra devam etme kararı aldık. Bayanlarda birinci olarak zirvede yürüttüğümüz şampiyonada, sezonun son yarışında yaşamış olduğumuz bir teknik sıkıntı yüzünden sezona ikincilikle kapattık. 2017 sezonun artık yarışmayacağım dememe rağmen dayanamayıp Türkiye Ralli Şampiyonası’nı şampiyon kapattık. 2020 sezonunda 3 yıl aradan sonra rallide tekrar yarışıp genel klasman dördüncülüğü elde ettik.

- Otomobil ve otomobille ilgili detaylar genellikle erkek sporu olarak biliniyor. Dünya şampiyonasında tek bayan ekip olarak katıldınız. Çevrenizden nasıl tepkiler aldınız?

Başlangıçta kadın olduğunuz için bir ön yargı oluşabiliyor ancak istikrarlı bir şekilde kendinizi ve takımınızın yerini ve başarısını kanıtladığınızda belki de bir erkek ekibinden daha şanslı hale gelebiliyorsunuz, çünkü tüm dünyada çok az sayıda başarılı kadın ekip var ve az olan başarı çok daha fazla dikkat çekiyor.

- Bir tercih yapacak olsanız spor hayatınıza ralli mi, snowboardla mı ilerlemek istersiniz?

Her ikisinin de hayatımda yeri çok ayrı ancak rallide artık pilot olarak yarışmayı tercih edebilirim. Snowboardta ise her kulübümü götürdüğüm yarışta tekrar yarışmamak için kendimi zor tutuyorum. :)

Çiçek Güney Spor Kulübü, bu sezon diğer sezonlardan farklı olarak sadece bir kulüp değil aynı zamanda bir kayak ve snowboard okulu olarak hizmet verdi. Atu Duty Free gibi çok köklü bir markanın desteğiyle bu sezon birçok çocuğa ulaşma şansını yakaladık ve bu yaptığımız ortak çalışmayla onlarca öğrenciyi kayak ve snowboardla tanıştırma fırsatı yakaladık. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki sezonlarda daha da ilerletip daha da geniş kitlelere hitap etmeyi hedefliyoruz.