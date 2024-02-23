Snowboard ve Ralli'de Türkiye'nin Gururu: Çiçek Güney
Türkiye'de Snowboard ve Ralli sporlarındaki üstün başarısıyla tanınan Çiçek Güney ile Onedio okurları için özel bir röportaj gerçekleştirdik.
- Sizi yakından tanıyabilir miyiz?
- Snowboardta göğüslediğiniz büyük başarılardan sonra ralli yarışlarında da başarılı bir kariyer yolculuğuna çıktınız. Ralli macerası nasıl başladı? Daha önce snowboardta rakibiniz olan Burcu Çetinkaya ile bir araya gelmenizi nasıl anlatırsınız?
- Gelecek planlarınızdan bahseder misiniz?
Snowboard Kariyeri
Milli Sporcu
15 kez Türkiye Snowboard Büyük Slalom Şampiyonu
15 kez Türkiye Snowboard Slalom Şampiyonu
3 kez Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonu
2004 Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonasında pist rekoru kırarak hem erkeklerde hem bayanlarda en iyi dereceyi elde etti.
2 kez Universiade katılımı: 2005 Innsbruck/Seefeld-Avusturya 25.si ve 2009 Maoershan/Çin 17.si
2009 Bulgaristan Kupası 5.si
2010 Türkiye Şampiyonası etabında pist rekoru
2010 Uluslar arası Palandöken Kupası 1.si
2012 Gürcistan Kupası Paralel Büyük Slalom 11.liği
2016 Türkiye Snowboard Büyük Slalom ve Slalom Şampiyonu
2016/12 FIS (Uluslar arası Kayak Federasyonu) Paralel Büyük Slalom Türk Sporcular arasında 1., yabancı sporcular arasında 2.
2018-2020 Milli Takım Antrenörü
Ralli Kariyeri:
Milli Sporcu
3 kez Türkiye Bayanlar ko-pilot Şampiyonu
2008 N3 ve Fiesta Cup Birincisi, 2008 FSTI İkincisi (Fiesta Sporting Trophy International)
2009 Sınıf A Birincisi
2010 Kıtalararası Ralli Şampiyonası’nda (IRC) yarışan ilk Türk ve ilk Kadın ekip ünvanı
IRC tarihinde puan alan ilk kadın ekip (İskoçya Rallisi)
2011 IRC Sezonu + Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın (MERC) ayağı olan Dubai Rallisi Genel Klasman 5.liği, Grup N 2.liği ve Bayanlar 1.liği + Jhal Magsi Pakistan Rallisi
2012 Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın (MERC) ayağı olan Katar Rallisi Genel Klasman 4.lüğü ve Bayanlar 1.'liği
Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın (MERC) ayağı olan Dubai Rallisi Grup N 1.'liği ve Bayanlar 1.'liği - Yarışan tek Türk ekip
Sezon sonu Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın (MERC) Grup N, 2.'liği ve Bayanlar 1.'liği
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