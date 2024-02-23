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Snowboard ve Ralli'de Türkiye'nin Gururu: Çiçek Güney

etiket Snowboard ve Ralli'de Türkiye'nin Gururu: Çiçek Güney

Cenk Dağcı
Cenk Dağcı - yazio
23.02.2024 - 23:29

Türkiye'de Snowboard ve Ralli sporlarındaki üstün başarısıyla tanınan Çiçek Güney ile Onedio okurları için özel bir röportaj gerçekleştirdik.

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- Sizi yakından tanıyabilir miyiz?

- Sizi yakından tanıyabilir miyiz?

29 Temmuz 1981’de İstanbul’da doğdum. Yuvadan itibaren Pierre Loti Lisesi’nde okudum, liseden mezun olduktan sonra Sorbonne’da İktisat-İşletme okudum, oradan İstanbul Bilgi Üniversitesi siyaset bilimine transfer oldum, bölüm birincisi olduktan sonra Üniversite’nin Üstün Başarı Programı olan London School of Economics’in External programına geçtim ve LSE iktisat-İşletme mezunu oldum.

Sporla tanışmanız nasıl oldu?

Sporda gelişim için ailelerin desteği çok önemli. Özellikle de hangi branşta kabiliyetiniz olduğunu aslında deneyimleyerek gözlemliyorsunuz. Ben de, çok küçük yaşlardan itibaren, sporun birçok alanında aktif olarak faaliyet gösterdim. Ancak bütün bu ilgi alanlarımın arasında Snowboard’a olan ilgim ilk günden itibaren diğerlerinden çok farklıydı. 4 yaşında kayağa, 12-13 yaşlarında ise Snowboard’a başladım. 15 kez Türkiye Snowboard şampiyonluğumun yanı sıra, üç üniversitelerarası Türkiye şampiyonluğum var.  2004 ve 2010 yıllarında pist rekoru kırarak hem erkeklerde hem de bayanlarda en iyi dereceyi elde ettim. Ayrıca, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve ülkemi temsilen iki kez Üniversitelerarası Kış Oyunları’na (Universiade) katıldım.  (2005 Innsbruck/Seefeld 25.si ve 2009 Maoershan, Çin 21.si oldum)

2006 yılında ilk defa kurulmuş olan Türkiye Snowboard Milli Takımına seçildim ve o günden itibaren Snowboard Milli takımın bir parçası oldum.  Yurt dışında da hem Avrupa Kupası’nda hem FIS yarışlarında aldığım birçok derecelerim var. Aynı zamanda, 2010 yılında ülkemizde yapılan İlk Uluslararası Snowboard Yarışı’nda (Uluslararası Palandöken Snowboard Kupası) birincilik elde ettim. 2011 yılında ülkemizde Erzurum’da yapılan Universiade’da ise Snowboard’dan sorumlu Yarışma Alanları Müdürü olarak görev yaptım. En son 2015 sezonunun sonunda, pist açıcı olarak katıldığım Türkiye Snowboard Şampiyonası’nda, bayanlarda yine pist rekoru kırdım. 2015-2016 sezonunda ise, Çiçek Güney Spor Kulübünü kurup sporculara destek olmayı hedefledim. Ayrıca iki yıl aradan sonra tekrar yarışıp yine Türkiye snowboard Şampiyonu oldum. Ardından 2016 aralık ayında Erzurum’da gerçekleştirilen FIS Snowboard Büyük Slalom dalında Türk’ler arasında 1., yabancı sporcular arasında ise 2. olarak keyifli bir başarıya imza attım.

7 senedir ise hem kulübümün hem de Milli takım antrenörlüğü yapıyorum.

- Snowboardta göğüslediğiniz büyük başarılardan sonra ralli yarışlarında da başarılı bir kariyer yolculuğuna çıktınız. Ralli macerası nasıl başladı? Daha önce snowboardta rakibiniz olan Burcu Çetinkaya ile bir araya gelmenizi nasıl anlatırsınız?

- Snowboardta göğüslediğiniz büyük başarılardan sonra ralli yarışlarında da başarılı bir kariyer yolculuğuna çıktınız. Ralli macerası nasıl başladı? Daha önce snowboardta rakibiniz olan Burcu Çetinkaya ile bir araya gelmenizi nasıl anlatırsınız?

Ralliye geçişim, arkadaşım Burcu Çetinkaya’nın “neden co-pilotum olmuyorsun çok iyi bir ikili olurduk” demesiyle 2007 senesinin başında oldu. Üç kez Türkiye Bayanlar co-pilot Şampiyonuluğum, N3 ve Fiesta Cup Birinciliğimiz, 2008 FSTI İkinciliğimiz (Fiesta Sporting Trophy International), 2009 Sınıf A Birinciliğimiz var. Hem Türkiye Ralli Şampiyonası’nda hem Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) hem Kıtalararası Ralli Şampiyonası’nda (IRC) hem de Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nda (MERC) yarışma fırsatımız oldu.

2010 yılında Kıtalararası Ralli Şampiyonası’nda sezonu takiben eden tek Türk ve tek kadın ekip olmakla birlikte bu şampiyonada puan alan tek kadın ekip olmayı başardık. Ardından Ortadoğu Ralli Şampiyonası’nda bir sezon takip ettikten sonra, 2013 yılının başında snowboardta geçirdiğim ciddi bir sakatlık sonucu hem snowboard hem de ralliye bir küçük ara verdim. Ardından, Lübnan’da yapılan Ortadoğu Ralli Şampiyonası’nın ayağıyla devam ettim. 2015 Türkiye Ralli Şampiyonası’na Burcu Çetinkaya ile iki yıl aradan sonra devam etme kararı aldık. Bayanlarda birinci olarak zirvede yürüttüğümüz şampiyonada, sezonun son yarışında yaşamış olduğumuz bir teknik sıkıntı yüzünden sezona ikincilikle kapattık. 2017 sezonun artık yarışmayacağım dememe rağmen dayanamayıp Türkiye Ralli Şampiyonası’nı şampiyon kapattık. 2020 sezonunda 3 yıl aradan sonra rallide tekrar yarışıp genel klasman dördüncülüğü elde ettik.

Otomobil ve otomobille ilgili detaylar genellikle erkek sporu olarak biliniyor. Dünya şampiyonasında tek bayan ekip olarak katıldınız. Çevrenizden nasıl tepkiler aldınız?

Başlangıçta kadın olduğunuz için bir ön yargı oluşabiliyor ancak istikrarlı bir şekilde kendinizi ve takımınızın yerini ve başarısını kanıtladığınızda belki de bir erkek ekibinden daha şanslı hale gelebiliyorsunuz, çünkü tüm dünyada çok az sayıda başarılı kadın ekip var ve az olan başarı çok daha fazla dikkat çekiyor.

Bir tercih yapacak olsanız spor hayatınıza ralli mi, snowboardla mı ilerlemek istersiniz?

 Her ikisinin de hayatımda yeri çok ayrı ancak rallide artık pilot olarak yarışmayı tercih edebilirim. Snowboardta ise her kulübümü götürdüğüm yarışta tekrar yarışmamak için kendimi zor tutuyorum. :)

Çiçek Güney Spor Kulübü, bu sezon diğer sezonlardan farklı olarak sadece bir kulüp değil aynı zamanda bir kayak ve snowboard okulu olarak hizmet verdi. Atu Duty Free gibi çok köklü bir markanın desteğiyle bu sezon birçok çocuğa ulaşma şansını yakaladık ve bu yaptığımız ortak çalışmayla onlarca öğrenciyi kayak ve snowboardla tanıştırma fırsatı yakaladık. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki sezonlarda daha da ilerletip daha da geniş kitlelere hitap etmeyi hedefliyoruz.

- Gelecek planlarınızdan bahseder misiniz?

- Gelecek planlarınızdan bahseder misiniz?

Bütün bu erkeksi sporların arasında, iş hayatımda 12 senedir, daha feminen bir iş yapıyorum ve Lüks Fransız anti-aging cilt bakım markası Aura Chake, Mansard ve Fabbrimarine markasının Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Distribütörlüğünü yapıyorum. Markamızı, kapsadığımız her alanda hak ettiği noktalarda görebilmek ve müşterilerimizin güzelliklerine güzellik katmaya devam etmek her zaman hedefimiz olacaktır. Anti aging ürünlerimizin etkinliğini deneyimleyen müşterilerimizin memnuniyeti beni çok mutlu ediyor.

Snowboard tarafında, 2015-2016 yılında Çiçek Güney Spor Kulübü ve Riders Factory Yarış takımımızla, bizden sonra gelen nesillere bizlerin sahip olmadığı avantajları sunabilmeyi hedefliyoruz. Biraz sosyal sorumluluk olarak baktığım bu çatıda, ülkemizde ve yurt dışında başarıyı yakalayabilecek olan sporculara destek olmaya çalışıyoruz. Destek verdiğimiz sporcuların Milli takım da yer alıp ülkemizi başarıyla temsil etmesi kulübümüz adına çok sevindirici. Bu hedefimiz doğrultusunda bize inanıp, güçlenmemize destek olan, Atu Dutu Free’ye buradan teşekkür etmek istiyorum. Sponsor desteği bulmanın çok zor olduğu ülkemizde sizin vesilenizle daha başarılı sporcuların yetişmesi için kulübümüze destekleri bekliyoruz.

Takip etmek veya bilgi almak isteyenler Instagram sayfamızdan bizlere ulaşabilirler.

Snowboard Kariyeri

Milli Sporcu

15 kez Türkiye Snowboard Büyük Slalom Şampiyonu

15 kez Türkiye Snowboard Slalom Şampiyonu

3 kez Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonu

2004 Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonasında pist rekoru kırarak hem erkeklerde hem bayanlarda en iyi dereceyi elde etti.

2 kez Universiade katılımı: 2005 Innsbruck/Seefeld-Avusturya 25.si ve 2009 Maoershan/Çin 17.si

2009 Bulgaristan Kupası 5.si

2010 Türkiye Şampiyonası etabında pist rekoru

2010 Uluslar arası Palandöken Kupası 1.si

2012 Gürcistan Kupası Paralel Büyük Slalom 11.liği

2016 Türkiye Snowboard Büyük Slalom ve Slalom Şampiyonu

2016/12 FIS (Uluslar arası Kayak Federasyonu) Paralel Büyük Slalom Türk Sporcular arasında 1., yabancı sporcular arasında 2.

2018-2020 Milli Takım Antrenörü

Ralli Kariyeri:

Milli Sporcu

3 kez Türkiye Bayanlar ko-pilot Şampiyonu

2008 N3 ve Fiesta Cup Birincisi, 2008 FSTI İkincisi (Fiesta Sporting Trophy International)

2009 Sınıf A Birincisi

2010 Kıtalararası Ralli Şampiyonası’nda (IRC) yarışan ilk Türk ve ilk Kadın ekip ünvanı

IRC tarihinde puan alan ilk kadın ekip (İskoçya Rallisi)

2011 IRC Sezonu + Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın (MERC) ayağı olan Dubai Rallisi Genel Klasman 5.liği, Grup N 2.liği ve Bayanlar 1.liği + Jhal Magsi Pakistan Rallisi

2012 Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın (MERC) ayağı olan Katar Rallisi Genel Klasman 4.lüğü ve Bayanlar 1.'liği

Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın (MERC) ayağı olan Dubai Rallisi Grup N 1.'liği ve Bayanlar 1.'liği - Yarışan tek Türk ekip

Sezon sonu Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın (MERC) Grup N, 2.'liği ve Bayanlar 1.'liği

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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