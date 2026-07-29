Slayz'dan Yatırım Alışkanlığını Destekleyen Yeni Ödül Sistemi

Son yıllarda dijital yatırım platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcı deneyimi ve yatırım alışkanlığını destekleyen uygulamalar, finansal teknolojilerin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Kullanıcıların yalnızca işlem yapabildiği değil, yatırım süreçlerini daha sürdürülebilir ve etkileşimli hale getiren çözümler sunan platformlar önem kazanırken, Slayz da bu dönüşüm doğrultusunda geliştirdiği yeni puan ve ödül sistemi SlayzXP'yi kullanıcılarının hizmetine sundu.

'Yatırımda Yeni Tarz' yaklaşımıyla yatırım deneyimini daha erişilebilir hale getiren Slayz'ın uygulamasına entegre olarak çalışan SlayzXP kapsamında kullanıcılar; hesaplarını tamamlamak, yatırım yapmak ve uygulamanın farklı özelliklerini aktif şekilde kullanmak gibi adımlar karşılığında puan topluyor. Biriken puanlar ise kullanıcıların tercihine göre ödül kataloğunda yer alan deneyimlerden hediye çeklerine, teknolojiden kişisel bakım ürünlerine kadar uzanan geniş bir ödül yelpazesinde değerlendirilebiliyor. Böylece kullanıcılar, kendi ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun ödülleri seçerek deneyimlerini kişiselleştirebiliyor.