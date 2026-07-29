Slayz'dan Yatırım Alışkanlığını Destekleyen Yeni Ödül Sistemi
Mobil yatırım uygulamalarında kullanıcı deneyimi giderek daha fazla önem kazanırken, Slayz da kullanıcıların yatırım yolculuğundaki adımları ödüllendiren yeni puan ve ödül sistemi SlayzXP’yi kullanıma sundu. Oyunlaştırılmış yapısıyla tasarlanan sistem, kullanıcıların uygulamayla etkileşimini artırmayı ve düzenli yatırım alışkanlığı kazanmasını desteklemeyi hedefliyor.
Son yıllarda dijital yatırım platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcı deneyimi ve yatırım alışkanlığını destekleyen uygulamalar, finansal teknolojilerin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Kullanıcıların yalnızca işlem yapabildiği değil, yatırım süreçlerini daha sürdürülebilir ve etkileşimli hale getiren çözümler sunan platformlar önem kazanırken, Slayz da bu dönüşüm doğrultusunda geliştirdiği yeni puan ve ödül sistemi SlayzXP'yi kullanıcılarının hizmetine sundu.
'Yatırımda Yeni Tarz' yaklaşımıyla yatırım deneyimini daha erişilebilir hale getiren Slayz'ın uygulamasına entegre olarak çalışan SlayzXP kapsamında kullanıcılar; hesaplarını tamamlamak, yatırım yapmak ve uygulamanın farklı özelliklerini aktif şekilde kullanmak gibi adımlar karşılığında puan topluyor. Biriken puanlar ise kullanıcıların tercihine göre ödül kataloğunda yer alan deneyimlerden hediye çeklerine, teknolojiden kişisel bakım ürünlerine kadar uzanan geniş bir ödül yelpazesinde değerlendirilebiliyor. Böylece kullanıcılar, kendi ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun ödülleri seçerek deneyimlerini kişiselleştirebiliyor.
Düzenli yatırım alışkanlığını destekliyor
Finansal teknolojilerde kullanıcı deneyimi kadar, yatırımcıların düzenli yatırım alışkanlığı kazanmasını destekleyen çözümler de giderek daha fazla önem kazanıyor. SlayzXP, yatırım getirisinden bağımsız olarak kullanıcıların yatırım yolculuğundaki adımları ödüllendiren ve düzenli kullanımı teşvik eden bir sadakat programı olarak tasarlandı. Böylece kullanıcıların yalnızca işlem yapan değil, yatırım süreçlerini planlı ve sürdürülebilir şekilde yöneten bir deneyim yaşamaları hedefleniyor.
Yatırım yolculuğundaki her adım ödüllendiriliyor
SlayzXP, yatırım sürecini yalnızca işlem odaklı bir deneyim olmaktan çıkararak kullanıcıların uygulamayla kurduğu etkileşimi de destekliyor. Kimlik doğrulama, para yatırma, ilk yatırım işlemlerini gerçekleştirme, takip listesi oluşturma, fiyat alarmı kurma ve bildirimleri etkinleştirme gibi uygulama içindeki pek çok adım puan kazandırıyor.
Sistem, kullanıcıların yatırım deneyimine kolay bir başlangıç yapmasını teşvik ederken aynı zamanda uzun vadeli ve düzenli kullanım alışkanlığını da destekleyen dengeli bir yapıyla tasarlandı. İlk aşamada ulaşılabilecek ödüllerin yanı sıra, daha yüksek puan gerektiren deneyim ve ürünler kullanıcıların uygulamayla sürdürülebilir etkileşimini teşvik ediyor.
"Hediyeni sen seç" yaklaşımı
SlayzXP'nin öne çıkan özelliklerinden biri de kullanıcılara ödül konusunda seçim özgürlüğü sunması. Biriken puanlar, farklı kategorilerde hediye çekleri, deneyimler ve çeşitli fiziksel ürünler için kullanılabiliyor. Böylece kullanıcılar, kendi tercihlerine göre puanlarını diledikleri ödüle yönlendirebiliyor.
SlayzXP, yatırım deneyimini daha etkileşimli ve kullanıcı odaklı hale getirirken, ödül sistemini yatırım getirisinden tamamen bağımsız bir sadakat programı olarak konumlandırıyor. Bu yaklaşım, kullanıcıların yatırım yolculuğundaki her adımı desteklerken uygulamayla daha güçlü bir bağ kurmasına da katkı sağlıyor.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Slayz Yatırım Holding CEO'su John Nevzat Erdem, 'Yatırım yapmanın en önemli unsurlarından biri süreklilik. Kullanıcılarımızın yatırım yolculuğunu yalnızca tek seferlik işlemlerden oluşan bir deneyim olarak değil, düzenli alışkanlıklarla gelişen uzun vadeli bir süreç olarak görüyoruz. SlayzXP'yi de bu anlayışla geliştirdik. Kullanıcılarımızın yatırım yolculuğundaki her adımı destekleyen, yatırım getirisinden tamamen bağımsız çalışan ve uygulamayla etkileşimi güçlendiren bir sadakat sistemi oluşturduk. Amacımız yatırım deneyimini daha erişilebilir ve motive edici hale getirirken, kullanıcılarımızın uzun vadeli yatırım alışkanlığı kazanmasına katkı sağlamak.' dedi.
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