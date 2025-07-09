Sizin İçin Araştırdık: Ortalama Bir Kafe Açmak Ne Kadara Patlıyor?

Bir kafenin en büyük gideri lokasyonudur... Bilindik ve popüler olan bir semtte yer açtıysanız aylık olarak yüksek miktarda kira ödeyebilirsiniz. Özellikle İstanbul gibi hem büyük hem de turistleri bolca çeken bir şehrin merkezinde 80-100 m² bir yeri düşünelim. Bu yerin kirası aylık 40.000 Tl'den başlayıp 100.000 TL'ye kadar çıkabilir. Kiranın az olmasını isteyip ara sokaklara giderseniz o zaman istediğiniz kitleye ulaşamayabilirsiniz. Bu noktada ZerGO'nun analizleri ile hareket ederek size uygun olan lokasyonu bulabilirsiniz.