Sizin İçin Araştırdık: Ortalama Bir Kafe Açmak Ne Kadara Patlıyor?
Kendi kafesini açma hayali olanlar buraya! Kahve kokuları arasında müşterilerini ağırlayabilir ve atmosferini hayalinizdeki gibi şekillendirebilirsiniz. Fakat bu hayali gerçeğe aktarırken yanınızda bir miktar bütçe olmalı. Kahve makineleri, masalar, personeller... Birçok şeyi hesaba katarak bütçenizin ne kadar olması gerektiğini bulabiliriz!
Gelin, birlikte hayal etmeye devam ederek kafenizi ne kadara açabileceğinize bakalım!
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1. Lokasyon seçimine göre değişen kiralar!
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2. Yerimizi seçtiğimize göre sıra tadilat ve dekorasyonda...
3. İç tasarımı tamam ise mutfağa geçip hangi ekipmanlara ihtiyacınız olduğuna bakalım.
4. Artık ekibimizi kurmalı ve samimi ortamı oluşturmalıyız!
5. Karışık aşamalara geldik... Vergi ve ruhsat işleri nasıl ilerler?
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6. Menünde neler olacak karar verdin mi? Tedarik ve stok zamanı geldi.
7. Sosyal medyalarda adınızı duyurmayı unutmayın, dijital olarak da bir varlığınız olmalı!
8. Artık aylık giderlerin yanında nasıl kar edineceğimizi düşünmeliyiz. Dengeyi kurma zamanı!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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