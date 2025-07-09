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Sizin İçin Araştırdık: Ortalama Bir Kafe Açmak Ne Kadara Patlıyor?

etiket Sizin İçin Araştırdık: Ortalama Bir Kafe Açmak Ne Kadara Patlıyor?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
09.07.2025 - 16:31

Kendi kafesini açma hayali olanlar buraya! Kahve kokuları arasında müşterilerini ağırlayabilir ve atmosferini hayalinizdeki gibi şekillendirebilirsiniz. Fakat bu hayali gerçeğe aktarırken yanınızda bir miktar bütçe olmalı. Kahve makineleri, masalar, personeller... Birçok şeyi hesaba katarak bütçenizin ne kadar olması gerektiğini bulabiliriz! 

Gelin, birlikte hayal etmeye devam ederek kafenizi ne kadara açabileceğinize bakalım!

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1. Lokasyon seçimine göre değişen kiralar!

Bir kafenin en büyük gideri lokasyonudur... Bilindik ve popüler olan bir semtte yer açtıysanız aylık olarak yüksek miktarda kira ödeyebilirsiniz. Özellikle İstanbul gibi hem büyük hem de turistleri bolca çeken bir şehrin merkezinde 80-100  m² bir yeri düşünelim. Bu yerin kirası aylık 40.000 Tl'den başlayıp 100.000 TL'ye kadar çıkabilir. Kiranın az olmasını isteyip ara sokaklara giderseniz o zaman istediğiniz kitleye ulaşamayabilirsiniz. Bu noktada ZerGO'nun analizleri ile hareket ederek size uygun olan lokasyonu bulabilirsiniz.

2. Yerimizi seçtiğimize göre sıra tadilat ve dekorasyonda...

Gözlerinizi kapatın ve kafenin iç tasarımını ve konseptini hayal edin! Kafenizin kimliğini oluşturduğunuz bir aşamadan bahsediyoruz. Bu süreçte sıfırdan bir iç mimar ile çalışacaksanız her metrekare ortalama 2.000 TL olabilir. Duvarlar kaplanacak, boya yapılacak, zemin ayarlanacak, aydınlatmalar düzenlenecek ve elektrik tesisatına bakılacak! Tüm bunlar bütçenizin genişlemesine neden olabilir. Fakat maliyeti düşürmek mümkün. ZerGO'nun işbirliği sağlama özelliği sayesinde bütçenize uygun ortaklarla anlaşabilirsiniz. Tadilat masraflarına baktığımız zaman da 150.000-300.000 TL arasında olabileceğini görüyoruz.

3. İç tasarımı tamam ise mutfağa geçip hangi ekipmanlara ihtiyacınız olduğuna bakalım.

Kahve makineleri, buzdolabı, fırın, tost makinesi, mikser, blender...  Bu gibi cihazların maliyetlerine bakılması gerekir. İşletmenizi geniş tutup fazla kişi alacak kapasitede yapacaksanız kahve makinesi ona uygun olmalı. Bununla birlikte tüm mutfak ekipmanlarını bir araya getirerek baktığımızda toplam 500.000 TL üzerinde tutacağını görüyoruz.

4. Artık ekibimizi kurmalı ve samimi ortamı oluşturmalıyız!

Kafenizin ruhunu kimler oluşturur? Çalışanlar! Barista, garson ve mutfak görevlisi seçerken doğru kişileri seçmeye özen göstermelisiniz. Hijyen, ilişki ve ürünlerle ilgili bilgili olmaları çok önemli! Asgari ücretin aşağısında maaş vermemelisiniz. Sizin ekibinize yaklaşımınız sayesinde aile ortamını yakalayabilirsiniz. Böylece daha verimli bir çalışma sağlarsınız, güler yüzün ile müşteri çekersiniz!

5. Karışık aşamalara geldik... Vergi ve ruhsat işleri nasıl ilerler?

Resmi süreçlerin hiçbirini es geçmemelisin! Belediye ruhsatı, vergi levhası, esnaf sicil kaydı, iş yeri açma belgesi... Tüm bu belgelerin tam olması gerekir. Ayrıca gıda ile ilgili işlerinizi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayından geçirmelisiniz. Çok karışık olduğunu düşünüyorsanız ZerGO'nun yasal danışmanlığı ile adımları daha doğru bir şekilde atabilirsiniz. Bu süreçte harcanacak tutar 10.000-20.000 TL olabilir.

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6. Menünde neler olacak karar verdin mi? Tedarik ve stok zamanı geldi.

Kafenizin kişiliğini yansıtacak ve sizi rakiplerinizden ayıracak bir menü oluşturmanız gerekir. Hedef kitlenizi belirledikten sonra onlara uygun kahve, tatlı, atıştırmalık çeşitleri oluşturabilirsiniz. Tabi bu noktada ürünleri temin etmeniz, onlara uygun saklama alanı oluşturmanız gerekir. Bir de tüm bu giderleri dengeleyecek bir fiyatlandırma! İlk alışverişin maliyeti 60.000 TL civarı olabilir. ZerGO ile güvenilir bir platformda tedarikçilerle anlaşabilir ve fiyatlar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

7. Sosyal medyalarda adınızı duyurmayı unutmayın, dijital olarak da bir varlığınız olmalı!

Çağımızda kafe açmak sadece fiziksel olarak işlemez. Aynı zamanda dijital bir sürecin içerisine de girmeniz gerekir. Önemli sosyal medya platformlarında hesap açmalı, gelen yorumlara bakmalısınız. Profesyonel bir görünüm sağlamak için görsel tasarıma özen göstererek tatlı içerikler üretmelisiniz. Günlük paylaşımlar ile müşterileri kendinize çekebilirsiniz. Reklam ve grafik tasarımları ele alarak bu işlerin yaklaşık 20.000 TL tutacağını söyleyebiliriz.

8. Artık aylık giderlerin yanında nasıl kar edineceğimizi düşünmeliyiz. Dengeyi kurma zamanı!

İşletmeyi kurmak yorucu ve masraflı olabilir. Ayrıca masraf devam eder. Elektrik, su, doğalgaz, kira, maaşlar, vergiler, stoklar... Masrafları genel olarak ele aldığımıza göre gelir-gider dengesini nasıl oluşturacağımıza bakmalıyız. Fiyatlandırma stratejisi, müşteri güveni ve stokta mantıklı ilerlemek çok önemlidir. İlk üç ay içerisinde zarar etme ihtimali var. Bu kriz anları için bir birikiminiz ya da ek geliriniz olmalı. Ama telaş yapmanıza gerek yok. ZerGO hem danışmanlık hem de finansal raporlama noktasında sürdürülebilir iş modeli oluşturmanız için yanınızda olabilir!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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