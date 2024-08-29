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Sizi Gülmekten Kırıp Geçirecek Komik 13 Şarkı: Dinlerken Kahkahalara Boğulun

etiket Sizi Gülmekten Kırıp Geçirecek Komik 13 Şarkı: Dinlerken Kahkahalara Boğulun

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 18:01

Müzik dünyası sadece duygusal parçalar ve hareketli dans şarkılarından ibaret değil! Bazen bir şarkı, sözleriyle ya da klibiyle sizi gülmekten yerlere yatırabilir. İşte tam da böyle anlar için hazırladığımız, dinlerken kahkahalara boğulacağınız 13 komik şarkı!

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1. Mustafa Topaloğlu - Gerizekalı Sevgilim Benim

2. Mahmut Tuncer - Ay Gördüm Allah

3. Faruk K - Honki Ponki

4. İsmail YK - Şappur Şuppur

5. Mahmut Tuncer - Lo lo

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6. Cankan - Yaranamadım

7. Grup Raptiye - Hello Malatya

8. Ufuk & Ercan - Hebelüp

9. Barbaros Hayrettin - Ben Sizin Babanızım

10. Ceylan - Şantaj Montaj

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11. Ciguli - Binnaz

12. Mustafa Topaloğlu - Abu Çi Çi

13. Derya Keleş - Çiki Bom

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