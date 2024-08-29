Sizi Gülmekten Kırıp Geçirecek Komik 13 Şarkı: Dinlerken Kahkahalara Boğulun
Sizi Gülmekten Kırıp Geçirecek Komik 13 Şarkı: Dinlerken Kahkahalara Boğulun
Müzik dünyası sadece duygusal parçalar ve hareketli dans şarkılarından ibaret değil! Bazen bir şarkı, sözleriyle ya da klibiyle sizi gülmekten yerlere yatırabilir. İşte tam da böyle anlar için hazırladığımız, dinlerken kahkahalara boğulacağınız 13 komik şarkı!
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1. Mustafa Topaloğlu - Gerizekalı Sevgilim Benim
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2. Mahmut Tuncer - Ay Gördüm Allah
3. Faruk K - Honki Ponki
4. İsmail YK - Şappur Şuppur
5. Mahmut Tuncer - Lo lo
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6. Cankan - Yaranamadım
7. Grup Raptiye - Hello Malatya
8. Ufuk & Ercan - Hebelüp
9. Barbaros Hayrettin - Ben Sizin Babanızım
10. Ceylan - Şantaj Montaj
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