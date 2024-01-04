Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Siyahlar İçinde Bile Karizmasından Ödün Vermeyen Kıvanç Tatlıtuğ'un Son Pozu Yine Yürekleri Hoplattı

Siyahlar İçinde Bile Karizmasından Ödün Vermeyen Kıvanç Tatlıtuğ'un Son Pozu Yine Yürekleri Hoplattı

Kıvanç Tatlıtuğ
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 23:33

Her daim karizmatik duruşunu koruyan Kıvanç Tatlıtuğ, son paylaştığı poz ile yine kalpleri fethetti. Siyahlar içerisindeki bu görünümüyle bile asaletinden bir şey kaybetmeyen Tatlıtuğ, sevenlerini bir kez daha kendine hayran bıraktı. 

Detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hafızalarımıza Behlül karakteri ile kazınan Kıvanç Tatlıtuğ, oynadığı her projede harikalar yaratıyor.

Hafızalarımıza Behlül karakteri ile kazınan Kıvanç Tatlıtuğ, oynadığı her projede harikalar yaratıyor.

Şimdilerde Aile dizisindeki Aslan karakteri ile karşımıza çıkan Tatlıtuğ, hem karizmatik hem sempatik hem yakışıklı...

Şimdilerde Aile dizisindeki Aslan karakteri ile karşımıza çıkan Tatlıtuğ, hem karizmatik hem sempatik hem yakışıklı...

Aynı zamanda mükemmel de bir baba! Kabul edin ne kadar arasak da bir kusur bulamıyoruz.

Aynı zamanda mükemmel de bir baba! Kabul edin ne kadar arasak da bir kusur bulamıyoruz.

Kusursuzluğun tanımı olmaya yemin etmiş ünlü oyuncu, her hareketi ve her pozuyla kalpleri feth etmeyi başarıyor.

Kusursuzluğun tanımı olmaya yemin etmiş ünlü oyuncu, her hareketi ve her pozuyla kalpleri feth etmeyi başarıyor.

Ünlü oyuncu bu sefer de son storysi ile resmen yüreklerimizi hoplattı.

Ünlü oyuncu bu sefer de son storysi ile resmen yüreklerimizi hoplattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un son pozu 👇🏼

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un son pozu 👇🏼

Kimileri bu poza söyleyecek tek bir kelime bile bulamadı...

Kimileri bu poza söyleyecek tek bir kelime bile bulamadı...
twitter.com

Kimileri de hayran olmaktan kendini alıkoyamadı...

Kimileri de hayran olmaktan kendini alıkoyamadı...
twitter.com

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

Siz ünlü oyuncunun son pozunu nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏼

Siz ünlü oyuncunun son pozunu nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏼
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?