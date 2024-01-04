Siyahlar İçinde Bile Karizmasından Ödün Vermeyen Kıvanç Tatlıtuğ'un Son Pozu Yine Yürekleri Hoplattı

Her daim karizmatik duruşunu koruyan Kıvanç Tatlıtuğ, son paylaştığı poz ile yine kalpleri fethetti. Siyahlar içerisindeki bu görünümüyle bile asaletinden bir şey kaybetmeyen Tatlıtuğ, sevenlerini bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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