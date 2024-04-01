Sıradan Bir Gününüzü Olağanüstü Hale Getirecek 10 Keyifli Aktivite

Hayatınızı ne kadar çok dikkat dağıtıcı şey karıştırırsa, rutininize eğlence eklemek de o kadar zor olacaktır. Masanızı dağınıklıktan temizleyin ve hiçbir amaca hizmet etmeyen gereksiz görevleri ortadan kaldırın. Araştırmaya göre, alanımız darmadağın olduğunda beynimiz görsel düzensizliğe olumsuz tepki verme eğiliminde oluyor. Bilişsel kaynaklar tükenir ve odaklanma yeteneğimizi azaltır.

Biraz müzik açın ve bu görevi eğlenceli bir aktiviteye dönüştürün!