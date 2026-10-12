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Formula 1 Pilotu Max Verstappen'in Özel Jeti Trabzon'a İndi

Formula 1 Pilotu Max Verstappen'in Özel Jeti Trabzon'a İndi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.10.2026 - 16:33
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Formula 1'de dört kez dünya şampiyonluğu yaşayan Max Verstappen'in özel jeti, Singapur'dan kalkıp Trabzon Havalimanı'na indi. Hollandalı pilot, Singapur Grand Prix'sini pole pozisyonundan başlayıp kazanmıştı. Sezonun 17. yarışı olan organizasyondaki zafer, Verstappen'in bu sezon aldığı ikinci galibiyet oldu. Yarışın ardından Avrupa'ya dönüş yoluna çıkan jet, uzun uçuşun ortasında Trabzon'da mola verdi ve kısa bir bekleyişin ardından Fransa yönüne doğru yeniden havalandı. Uçağın içinde kimlerin bulunduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Singapur'daki zaferin hemen ardından gelen bu ara durak, Türkiye'de kısa sürede ilgi çekti.

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Verstappen Singapur'da 62 turun sonunda birinci oldu

Verstappen Singapur'da 62 turun sonunda birinci oldu

Singapur'da Marina Bay Sokak Pisti'ndeki 62 turun sonunda birinci olan Verstappen, ikinci sırada bitiren Ferrari'den Charles Leclerc ile üçüncü olan Mercedes'ten Kimi Antonelli'nin önünde podyumun en üst basamağına çıktı. Yarış, Hollandalı pilotun kariyerindeki 250. yarışına denk geldi ve Singapur'daki ilk galibiyeti oldu. Bu sonuç, Verstappen'in 73. yarış zaferi olarak kayıtlara geçti.

Pilotlar şampiyonasında Kimi Antonelli 340 puanla liderliğini sürdürürken Verstappen 221 puanla dördüncü sırada yer alıyor. George Russell 238, Lewis Hamilton ise 229 puanla Verstappen'in önünde bulunuyor; Charles Leclerc 215 puanla hemen arkasından geliyor. Takımlar klasmanında Mercedes 578 puanla önde, Ferrari 444, McLaren 339 puanla izliyor; Red Bull 332 puanla dördüncü sırada. Sezonun bir sonraki durağı 23-25 Ekim'de ABD'de yapılacak.

Singapur'dan kalkan jet yaklaşık 10 saat sonra Trabzon'a indi

Singapur'dan kalkan jet yaklaşık 10 saat sonra Trabzon'a indi

Verstappen'in özel jeti, Singapur'dan havalanıp yaklaşık 10 saatlik bir uçuşun ardından Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Yerel haber siteleri inişi sabaha karşı gerçekleşen bir ara durak olarak duyurdu. Jetin Trabzon'daki bekleyişi kısa sürdü; ardından Fransa'ya doğru yeniden havalandı. Yerel haberlere göre uçağın gittiği yer, Fransa'nın güneyindeki Nice'te bulunan Côte d'Azur Havalimanı oldu.

Bekleyiş süresi kaynaklara göre yaklaşık 45 dakika ile bir buçuk saat arasında aktarılıyor. Molanın nedeni resmen açıklanmadı; bu kadar uzun menzilli uçuşlarda ara iniş çoğunlukla yakıt ikmali için tercih ediliyor. Verstappen'in Singapur'daki zaferin ardından Avrupa'ya dönüş rotasının Türkiye üzerinden geçmesi, jetin iniş haberini kısa sürede gündeme taşıdı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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