Formula 1 Pilotu Max Verstappen'in Özel Jeti Trabzon'a İndi
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Formula 1'de dört kez dünya şampiyonluğu yaşayan Max Verstappen'in özel jeti, Singapur'dan kalkıp Trabzon Havalimanı'na indi. Hollandalı pilot, Singapur Grand Prix'sini pole pozisyonundan başlayıp kazanmıştı. Sezonun 17. yarışı olan organizasyondaki zafer, Verstappen'in bu sezon aldığı ikinci galibiyet oldu. Yarışın ardından Avrupa'ya dönüş yoluna çıkan jet, uzun uçuşun ortasında Trabzon'da mola verdi ve kısa bir bekleyişin ardından Fransa yönüne doğru yeniden havalandı. Uçağın içinde kimlerin bulunduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Singapur'daki zaferin hemen ardından gelen bu ara durak, Türkiye'de kısa sürede ilgi çekti.
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Verstappen Singapur'da 62 turun sonunda birinci oldu
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Singapur'dan kalkan jet yaklaşık 10 saat sonra Trabzon'a indi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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