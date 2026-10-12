Formula 1 Pilotu Max Verstappen'in Özel Jeti Trabzon'a İndi

Singapur'da Marina Bay Sokak Pisti'ndeki 62 turun sonunda birinci olan Verstappen, ikinci sırada bitiren Ferrari'den Charles Leclerc ile üçüncü olan Mercedes'ten Kimi Antonelli'nin önünde podyumun en üst basamağına çıktı. Yarış, Hollandalı pilotun kariyerindeki 250. yarışına denk geldi ve Singapur'daki ilk galibiyeti oldu. Bu sonuç, Verstappen'in 73. yarış zaferi olarak kayıtlara geçti.

Pilotlar şampiyonasında Kimi Antonelli 340 puanla liderliğini sürdürürken Verstappen 221 puanla dördüncü sırada yer alıyor. George Russell 238, Lewis Hamilton ise 229 puanla Verstappen'in önünde bulunuyor; Charles Leclerc 215 puanla hemen arkasından geliyor. Takımlar klasmanında Mercedes 578 puanla önde, Ferrari 444, McLaren 339 puanla izliyor; Red Bull 332 puanla dördüncü sırada. Sezonun bir sonraki durağı 23-25 Ekim'de ABD'de yapılacak.