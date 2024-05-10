Sinemalarda Bu Hafta: 'Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan 'Beyaz Eşya'ya 11 Film Vizyonda!
Sinemalarda Bu Hafta: 'Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan 'Beyaz Eşya'ya 11 Film Vizyonda!
Merhabalar. 10 Mayıs cuma günü sinemalarda birbirinden farklı türlerde yapımlar vizyona girecek. İşte karşınızda 'Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan 'Beyaz Eşya'ya bu hafta vizyona giren filmler!
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1. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık
2. Çingene Kızı Zeugma
3. Gece Avı
4. MAKKA: Cinn-i Azap
5. Beyaz Eşya
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6. Kırmızı Pabuçlar
7. Süper Köpekler
8. Bedduanın Bedeli: Nefise
9. Görücü
10. Süper Ajan Bernard: Görev Mars
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11. Cin Daveti
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