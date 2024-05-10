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Sinemalarda Bu Hafta: 'Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan 'Beyaz Eşya'ya 11 Film Vizyonda!

Sinemalarda Bu Hafta: 'Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan 'Beyaz Eşya'ya 11 Film Vizyonda!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 07:01

Merhabalar. 10 Mayıs cuma günü sinemalarda birbirinden farklı türlerde yapımlar vizyona girecek. İşte karşınızda 'Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan 'Beyaz Eşya'ya bu hafta vizyona giren filmler!

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1. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

1. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

Sezar'ın saltanatından yıllar sonra genç bir maymun, kendisine geçmişle ilgili öğretilen her şeyi sorgulamasına ve hem maymunlar hem de insanlar için geleceği tanımlayacak seçimler yapmasına yol açacak bir yolculuğa çıkar.

Yönetmen: Wes Ball

Oyuncular: Freya Allan, Kevin Durand, Dichen Lachman

2. Çingene Kızı Zeugma

2. Çingene Kızı Zeugma

Film, Çingene Kızı mozaiğinin, Amerika’dan Gaziantep Zeugma müzesine getirildikten sonra çalınmasını konu alıyor.

Yönetmen: Kamil Çetin

Oyuncular: İnan Ulaş Torun, Aysel Nazim, Altan Erkekli

3. Gece Avı

3. Gece Avı

Film, ailesinin dengesiz ve takıntılı kuzeninin elinde öldürülmesinin ardından paramparça olan hayatını yeniden inşa etmeye çalışan Moira Cole'un hikayesini anlatıyor.

Yönetmen: Ante Novakovic

Oyuncular: Shawnee Smith, Taryn Manning, Drew Moerlein

4. MAKKA: Cinn-i Azap

4. MAKKA: Cinn-i Azap

Film, kara büyü ritüellerinde kullanılan objelere temas eden genç bir kızın yaşadıklarını ekranlara taşıyor.

Yönetmen: Mert Uzunmehmet

Oyuncular: Oğuzhan Mengübeti, Yağmur Körpe, Raziye Tokgöz

5. Beyaz Eşya

5. Beyaz Eşya

Film, iki ani ölüm bir aynı apartmanda yaşayan insanlarının hayatının absürt bir hale gelmesini ve bu ölümlere iki buzdolabının karışmasını konu alıyor.

Yönetmen: Hakan Eser

Oyuncular: Özge Yağız, Burak Sevinç, Ferit Aktuğ

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6. Kırmızı Pabuçlar

6. Kırmızı Pabuçlar

Sam'in dünyası, hayatını değiştiren beklenmedik bir olayın ardından sarsılmaya başladığında, dansa olan derin sevgisini yeniden alevlendirmek için duygularıyla ve korkusuyla yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmenler: Jesse Ahern, Joanne Samuel

Oyuncular: Juliet Doherty, Lauren Esposito, Joel Burke

7. Süper Köpekler

7. Süper Köpekler

Bir grup sevimli köpeğin komik ve macera dolu hikayesini konu alan film, Cino'nun bir bilim insanının gözüne girmek için çabalamasını, Lisa'nın dans yarışmasında birinci olmaya uğraşmasını ve Minik Aliş'in futbol yüzünden tartışan Aleks ve Tima’yı barıştırmaya çalışmasını konu alıyor.

Yönetmen: Elena Galdobina

8. Bedduanın Bedeli: Nefise

8. Bedduanın Bedeli: Nefise

Cengiz Kaplan’ın yönettiği film, izleyicileri karanlık bir dünyanın içine çekmenin yanı sıra insan doğasının karanlık yönlerine ışık tutuyor.

Yönetmen: Cengiz Kaplan

Oyuncular: Cengiz Kaplan, Özge Dağdal, Kevser Ergüler

9. Görücü

9. Görücü

Film, evlilik vesilesiyle bir araya gelen, ancak birbirlerine söyledikleri yalanlar sonucu kendilerini türlü türlü olaylar içinde bulan Türk ve Azeri iki ailenin hikayesini anlatıyor.

Yönetmen: İlham Yaşaroğlu

Oyuncular: Meral Konrat, Elgiz Ekber, Hatun Eliyeva

10. Süper Ajan Bernard: Görev Mars

10. Süper Ajan Bernard: Görev Mars

Bu animasyon filmi, yeniden tanınır olmak için gizlice bir göreve katılan ajan Bernard’ın maceralarını ekranlara taşıyor.

Yönetmen: Zhang Yang

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11. Cin Daveti

11. Cin Daveti

Gördüğü rüyalardan muzdarip olan genç bir kadının yaşadıklarına odaklanan film, onun erkek arkadaşının gördüğü rüyaları araştırmasını konu alıyor.

Yönetmen: Mustafa Nebi Filik

Oyuncular: Simge Olcay Şener, Akmyrat Aylyyev, Musa Öztep

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