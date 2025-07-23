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Sinem Ünsal İkizi Kadar Benzediği Ablası Gizem Ünsal'ın Doğum Gününü Kutladı!

Sinem Ünsal İkizi Kadar Benzediği Ablası Gizem Ünsal'ın Doğum Gününü Kutladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.07.2025 - 13:35

Ekranların sevilen ismi Sinem Ünsal, yalnızca oyunculuğuyla değil; özel hayatıyla da hayranlarının radarında! “Uzak Şehir” dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, bu kez ablası Gizem Ünsal'a sosyal medya hesabından yaptığı duygusal doğum günü paylaşımıyla adından bahsettirdi. Görenler ikiliyi kardeşten çok ikiz sandı…

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Sinem Ünsal, hem güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla magazin dünyasında sık sık adından söz ettiren isimlerden.

Sinem Ünsal, hem güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla magazin dünyasında sık sık adından söz ettiren isimlerden.

Mucize Doktor” dizisindeki Nazlı karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Ünsal, geçtiğimiz sezon 'Uzak Şehir”in başarılı reytinglerileriyle adından bahsettirmişti. Dizide Ozan Akbaba ile paylaştığı başrol, izleyicilerden tam not alırken, ikilinin uyumu sosyal medyada gündem olmuştu.

Sinem Ünsal sadece başarılı oyunculuğuyla değil, özel hayatındaki detaylarla da merak konusu.

Sinem Ünsal sadece başarılı oyunculuğuyla değil, özel hayatındaki detaylarla da merak konusu.

Sinem Ünsal, yalnızca “Uzak Şehir” dizisindeki Alya karakteriyle değil, ablası Gizem Ünsal'la ikiz gibi benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

2017’den bu yana “Fazilet Hanım ve Kızları”, “Yarım Kalan Aşklar” gibi yapımlarda rol alan, 2025’te TRT 1’in tarihi dizisi “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”ne Kraliçe Maria karakteriyle ekranlara dönmeye hazırlanan Gizem Ünsal kardeşi Sinem Ünsal gibi oyunculuğuyla da adından bahsettiriyor.

Sinem Ünsal, sosyal medya hesabından paylaştığı içten mesajla ablası Gizem Ünsal’ın doğum gününü kutladı.

Sinem Ünsal, sosyal medya hesabından paylaştığı içten mesajla ablası Gizem Ünsal’ın doğum gününü kutladı.

“Evimizin ilk bebeği. İyi ki doğdun. Cesaretin, neşen, eğlencen, sürpriz mucizelere sebep olsun. Seni çok seviyorum aplam” notuyla ablasının yeni yaşını kutlayan Sinem Ünsal yine paylaşımıyla ikilinin benzerliğini göz önüne serdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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