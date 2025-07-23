Sinem Ünsal İkizi Kadar Benzediği Ablası Gizem Ünsal'ın Doğum Gününü Kutladı!
Ekranların sevilen ismi Sinem Ünsal, yalnızca oyunculuğuyla değil; özel hayatıyla da hayranlarının radarında! “Uzak Şehir” dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, bu kez ablası Gizem Ünsal'a sosyal medya hesabından yaptığı duygusal doğum günü paylaşımıyla adından bahsettirdi. Görenler ikiliyi kardeşten çok ikiz sandı…
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Sinem Ünsal, hem güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla magazin dünyasında sık sık adından söz ettiren isimlerden.
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Sinem Ünsal sadece başarılı oyunculuğuyla değil, özel hayatındaki detaylarla da merak konusu.
Sinem Ünsal, sosyal medya hesabından paylaştığı içten mesajla ablası Gizem Ünsal’ın doğum gününü kutladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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