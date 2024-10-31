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Sine-i Millet Ne Demek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Söylediği "Sine-i Millet" Ne Anlama Geliyor?

Sine-i Millet Ne Demek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Söylediği "Sine-i Millet" Ne Anlama Geliyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 18:26

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, yaşananlara karşı “Saray ve onun araçlarından kurtulmanın tek yolu Sine-i Millettir” ifadesini kullandı. Peki Sine-i Millet ne demek, ne anlama geliyor?

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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanması hakkında sert bir açıklama yapmıştı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanması hakkında sert bir açıklama yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, bu duruma tepki göstererek 'Saray ve onun araçlarından kurtulmanın tek yolu Sine-i Millettir' demişti.

Sine-i Millet Ne Demek?

Sine-i Millet Ne Demek?

Türkiye siyasetinde 'sine-i millete dönmek' ifadesi, meşruiyetini yitirdiği düşünülen TBMM’den ayrılıp siyaseti doğrudan halkla birlikte yürütme anlamında kullanılır.

Anayasa’ya göre, böyle bir kararın uygulanabilmesi için TBMM Genel Kurulu'nun onayı gereklidir.

Anayasa’ya göre, böyle bir kararın uygulanabilmesi için TBMM Genel Kurulu'nun onayı gereklidir.

Anayasa'nın 84. maddesi, milletvekili istifalarının geçerli sayılabilmesi için TBMM Başkanlık Divanı'nın onayını ve ardından Genel Kurul’un kabulünü şart koşar. Maddede, 'İstifa eden milletvekilinin görevi, TBMM Genel Kurulu’nun kararıyla sona erer' ifadesi yer alır.

Sine-i Millete Dönmek Fiilen Ne Zaman Gerçekleşti?

Sine-i Millete Dönmek Fiilen Ne Zaman Gerçekleşti?

'Sine-i millete dönme' adımını fiilen atan tek kişi, 1989’da Turgut Özal’ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından milletvekilliğinden istifa eden DYP’li Murat Sökmenoğlu’dur. Sökmenoğlu, Özal’ın cumhurbaşkanlığı seçiminde Meclis'te yeterli oy çoğunluğunu sağlamadığını belirterek, bu durumu protesto etmek amacıyla görevinden ayrılmıştır.

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