Sine-i Millet Ne Demek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Söylediği "Sine-i Millet" Ne Anlama Geliyor?
Sine-i Millet Ne Demek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Söylediği "Sine-i Millet" Ne Anlama Geliyor?
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, yaşananlara karşı “Saray ve onun araçlarından kurtulmanın tek yolu Sine-i Millettir” ifadesini kullandı. Peki Sine-i Millet ne demek, ne anlama geliyor?
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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanması hakkında sert bir açıklama yapmıştı.
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Sine-i Millet Ne Demek?
Anayasa’ya göre, böyle bir kararın uygulanabilmesi için TBMM Genel Kurulu'nun onayı gereklidir.
Sine-i Millete Dönmek Fiilen Ne Zaman Gerçekleşti?
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