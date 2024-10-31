Sine-i Millet Ne Demek? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Söylediği "Sine-i Millet" Ne Anlama Geliyor?

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, yaşananlara karşı “Saray ve onun araçlarından kurtulmanın tek yolu Sine-i Millettir” ifadesini kullandı. Peki Sine-i Millet ne demek, ne anlama geliyor?