Sınavlara Çalışmayı Neden Erteliyoruz?

Seninle dürüstçe konuşmak istiyorum. Hayatının önemli bir dönemindesin. Sınavlar, sadece notlar ya da diplomalarla ilgili değil; aynı zamanda zamanını nasıl yönettiğin, stresle nasıl başa çıktığın, kendi potansiyeline ne kadar inandığınla da ilgilidir. Eğer kendini “Bugün de çalışamadım, yarın kesin başlıyorum” diyen o tanıdık cümlelerin içinde buluyorsan, yalnız değilsin.

Erteliyoruz. Çünkü insanız. Çünkü bazen korkarız, bazen yoruluruz, bazen nereden başlayacağımızı bilemeyiz. Ama işte tam da bu noktada, farkındalık başlar. Eğer neden ertelediğini anlarsan, kendine yepyeni bir başlangıç fırsatı verirsin. Dr.Oksijen olarak bakış açımız, bilimsel temelli, pedagojik açıdan sağlam ve öğrencilerin gerçek ihtiyaçlarına yanıt veren bir pedagojik yaklaşım oluşturmak. Öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve öğretme süreçlerini en verimli hale getirmek amacıyla, bilimsel temelli, pedagojik olarak sağlam ve modern teknolojilerle desteklenen içerikler geliştirmek amaç.

Bunu yaparken sınav psikolojisini de göz önünde bulundurmak gerekir. Eğitim yaklaşımımızda yalnızca teorik bilgileri sunmakla kalmayıp, öğrencilere eleştirel düşünme, problem çözme ve analitik yetenekler kazandırmayı da hedefliyor. Bu doküman, bu yazı; sadece sana sınavlara nasıl çalışacağını değil, aynı zamanda zihnindeki “yetişmeyecek” korkusunu nasıl yöneteceğini, motivasyonunu nasıl bulacağını ve en önemlisi de, kendi hayatının sorumluluğunu nasıl alabileceğini anlatıyor. Ertelemenin ilkelerini ele alıyor. Hadi hep birlikte bakalım.