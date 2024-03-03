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Sınav Alışkanlıklarına Göre Sen Hangi Öğrenci Tipisin?

etiket Sınav Alışkanlıklarına Göre Sen Hangi Öğrenci Tipisin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 12:02

'Zaten hayat bir sınavdan ibaret değil mi?' felsefesini yapmayacağız! Eğitim hayatımız boyunca pek çok kez sınav stresi yaşarız ve sınava yönelik alışkanlıklarına göre senin nasıl bir öğrenci olduğunu söyleyeceğiz. Tabii en doğru kararı her zaman rehber hocalar verir, bunu unutma.

Testimizin başlama saati: Kendini ne zaman hazır hissedersen! 😛

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1. Başlıyoruz! Ders notlarını nerede tutuyorsun genellikle?

2. Arkadaşlarından not alıyorsan bile kendin de not tutuyorsundur. Peki senin not alma stilin nasıl?

3. Herkesin ders çalıştığı zaman dilimi farklıdır. Sen günün hangi diliminde sınavlara çalışıyorsun?

4. Sınav demek biraz uykusuz kalmak demek... Zinde kalmak için herhangi bir yöntemin var mı?

5. Sınavdan bir gün önce tam olarak ne yaparsın diye sorsak?

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6. Sınavdan güzel bir not almak için çalışmak kadar motivasyon da önemli. Senin motivasyon kaynağın bunlardan hangisi?

7. Sınav zamanı geldi çattı! İlk hangi sorudan başlarsın?

8. Her testte olduğu gibi bu testimizde de son soruya geldik! Sınav bittikten sonra yaptığın ilk şey ne oluyor?

Bonus: Sabah saatlerinde gökyüzünün aldığı bu rengin tam adını biliyor musun? 😐

Bonus: Sabah saatlerinde gökyüzünün aldığı bu rengin tam adını biliyor musun? 😐
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Tüm konuları biriktiren bir öğrencisin!

Görünüşe göre birileri macera seviyor! Her ne kadar düzenli çalışıyor olsan da konuları biriktiriyorsun ve tüm konulara kısa bir süre içerisinde çalışmaya başlıyorsun. Sınava çok az bir süre kala aldığın notlara hızlıca bir göz gezdirip sınava öyle giriyorsun. ama ilginçtir ki hep de yüksek notlar alıyorsun. Varsa özel bir sırrın, bizimle paylaşabilirsin!

Sen gaz ile çalışan bir öğrencisin! 😅

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Evet sınava vaktinde çalışıyorsun ve düzenli not tutuyorsun, kabul ediyoruz. Gayet de güzel notlar tutuyorsun ve bu notları arkadaşlarınla da paylaşıyorsun. Ancak sınava birkaç gün kala nedense motivasyonun düşüyor ve sınava çalışmak istemiyorsun. Öyle bir an geliyor ki ilham perisi mi desek yoksa gaz pedalı mı desek, birden bire harekete geçiyorsun ve tüm odağını sınava veriyorsun. Motivasyonunu diri tutma konusunda biraz daha çabalarsan bizce bu tür aksiyonlara bile ihtiyaç duymayacaksın! 🤪

Sen defter kullanmayan ve fil hafızası olan bir öğrencisin!

Ezber yeteneğin güçlü ve edindiğin bilgiyi hemen zihnine yerleştirebilen bir öğrencisin. Özellikle görsel hafızan o kadar kuvvetli ki, not tutmaya bile ihtiyaç duymuyorsun. Aldığın notları bir kez kontrol ettikten sonra bir daha hiç bakmıyorsun çünkü o bilgiler zaten zihninin bir köşesinde yer edinmiş oluyor!

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