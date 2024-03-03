Sınav Alışkanlıklarına Göre Sen Hangi Öğrenci Tipisin?

Evet sınava vaktinde çalışıyorsun ve düzenli not tutuyorsun, kabul ediyoruz. Gayet de güzel notlar tutuyorsun ve bu notları arkadaşlarınla da paylaşıyorsun. Ancak sınava birkaç gün kala nedense motivasyonun düşüyor ve sınava çalışmak istemiyorsun. Öyle bir an geliyor ki ilham perisi mi desek yoksa gaz pedalı mı desek, birden bire harekete geçiyorsun ve tüm odağını sınava veriyorsun. Motivasyonunu diri tutma konusunda biraz daha çabalarsan bizce bu tür aksiyonlara bile ihtiyaç duymayacaksın! 🤪