Sınav Alışkanlıklarına Göre Sen Hangi Öğrenci Tipisin?
Sınav Alışkanlıklarına Göre Sen Hangi Öğrenci Tipisin?
'Zaten hayat bir sınavdan ibaret değil mi?' felsefesini yapmayacağız! Eğitim hayatımız boyunca pek çok kez sınav stresi yaşarız ve sınava yönelik alışkanlıklarına göre senin nasıl bir öğrenci olduğunu söyleyeceğiz. Tabii en doğru kararı her zaman rehber hocalar verir, bunu unutma.
Testimizin başlama saati: Kendini ne zaman hazır hissedersen! 😛
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1. Başlıyoruz! Ders notlarını nerede tutuyorsun genellikle?
2. Arkadaşlarından not alıyorsan bile kendin de not tutuyorsundur. Peki senin not alma stilin nasıl?
3. Herkesin ders çalıştığı zaman dilimi farklıdır. Sen günün hangi diliminde sınavlara çalışıyorsun?
4. Sınav demek biraz uykusuz kalmak demek... Zinde kalmak için herhangi bir yöntemin var mı?
5. Sınavdan bir gün önce tam olarak ne yaparsın diye sorsak?
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6. Sınavdan güzel bir not almak için çalışmak kadar motivasyon da önemli. Senin motivasyon kaynağın bunlardan hangisi?
7. Sınav zamanı geldi çattı! İlk hangi sorudan başlarsın?
8. Her testte olduğu gibi bu testimizde de son soruya geldik! Sınav bittikten sonra yaptığın ilk şey ne oluyor?
Bonus: Sabah saatlerinde gökyüzünün aldığı bu rengin tam adını biliyor musun? 😐
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