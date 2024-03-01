Sinan Ateş Cinayetinde Kritik Ay Temmuz: Tetikçi Dahil Tutuklu Sanıklar Tahliye Olabilir

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre; Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını ilk olarak, o sırada nöbetçi olan Ankara Cumhuriyet Savcısı Ayhan Ay başlattı. Eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın gözaltına alınması talimatı vermesi ve bazı şüphelileri tutuklatması üzerine izne çıkarılan Ayhan Ay'ın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer ve Cumhuriyet Savcısı Durmuş Ali Özcan görevlendirildi. Ay da üçüncü savcı olarak görünürde dosyada yer aldı. Durdu Özer'in koordinatörlüğünde yürütülen soruşturma kapsamında Tolgahan Demirbaş'ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Özel Kalem Müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel, MHP'li avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklandı. Bu arada Yıldırım ve Ülkü Ocakları Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konuldu.