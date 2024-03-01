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Sinan Ateş Cinayetinde Kritik Ay Temmuz: Tetikçi Dahil Tutuklu Sanıklar Tahliye Olabilir

Sinan Ateş Cinayetinde Kritik Ay Temmuz: Tetikçi Dahil Tutuklu Sanıklar Tahliye Olabilir

sinan ateş
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.03.2024 - 14:53

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti. Ateş’in öldürülmesi sonrasında 22 şüpheli tutuklanmıştı. Savcılık krizi yaşanan soruşturmada, Temmuz 2024’e kadar iddianame hazırlanmaması durumunda bazı sanıkların cezaevinden çıkabileceği ortaya çıktı.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar semtinde tetikçi Eray Özyağcı tarafından 5 kurşunla öldürülmüştü.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar semtinde tetikçi Eray Özyağcı tarafından 5 kurşunla öldürülmüştü.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre; Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını ilk olarak, o sırada nöbetçi olan Ankara Cumhuriyet Savcısı Ayhan Ay başlattı. Eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın gözaltına alınması talimatı vermesi ve bazı şüphelileri tutuklatması üzerine izne çıkarılan Ayhan Ay'ın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer ve Cumhuriyet Savcısı Durmuş Ali Özcan görevlendirildi. Ay da üçüncü savcı olarak görünürde dosyada yer aldı. Durdu Özer'in koordinatörlüğünde yürütülen soruşturma kapsamında Tolgahan Demirbaş'ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Özel Kalem Müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel, MHP'li avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklandı. Bu arada Yıldırım ve Ülkü Ocakları Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Sonrasında soruşturmayı yürüten savcıların birçok kez daha yeniden değişmesi sebebiyle henüz soruşturmanın iddianamesi tamamlanamadı.

Sonrasında soruşturmayı yürüten savcıların birçok kez daha yeniden değişmesi sebebiyle henüz soruşturmanın iddianamesi tamamlanamadı.

Sinan Ateş cinayetinde yaşanan savcı krizleri ve soruşturmanın uzaması, bazı tutuklu şüphelilerin tahliye olması riskini doğurdu.

Sinan Ateş cinayetinde yaşanan savcı krizleri ve soruşturmanın uzaması, bazı tutuklu şüphelilerin tahliye olması riskini doğurdu.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre, soruşturma aşamasında tutukluluk süresi ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda en fazla 1 yıl 6 ay olarak uygulanabiliyor. Bu süre, Ocak 2023'te tutuklanan tetikçi Eray Özyağcı, Dodo lakaplı Doğukan Çep, Emre Yüksel, Tolgahan Demirbaş, Serdar Öktem, özel harekât polisleri Muratcan Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey açısından Temmuz 2024'te dolacak. Eğer bu sürede iddianame hazırlanmazsa bu şüpheliler yasal olarak tahliye edilmek zorunda.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre, soruşturma aşamasında tutukluluk süresi ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda en fazla 1 yıl 6 ay olarak uygulanabiliyor. Bu süre, Ocak 2023'te tutuklanan tetikçi Eray Özyağcı, Dodo lakaplı Doğukan Çep, Emre Yüksel, Tolgahan Demirbaş, Serdar Öktem, özel harekât polisleri Muratcan Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey açısından Temmuz 2024'te dolacak. Eğer bu sürede iddianame hazırlanmazsa bu şüpheliler yasal olarak tahliye edilmek zorunda.

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Pasif Kullanıcı

aynı şekilde can vermeniz dileğiyle

Okan Başar

Çıkamazlar olmaz böyle şey diyebilen var mı? Yok çünkü türkiyede her şey olabilir.

Selver.1994.06

Tony sende 1 gram aklın yok Akp yalakası