Sinan Ateş Cinayetinde Kritik Ay Temmuz: Tetikçi Dahil Tutuklu Sanıklar Tahliye Olabilir
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti. Ateş’in öldürülmesi sonrasında 22 şüpheli tutuklanmıştı. Savcılık krizi yaşanan soruşturmada, Temmuz 2024’e kadar iddianame hazırlanmaması durumunda bazı sanıkların cezaevinden çıkabileceği ortaya çıktı.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar semtinde tetikçi Eray Özyağcı tarafından 5 kurşunla öldürülmüştü.
DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre; Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını ilk olarak, o sırada nöbetçi olan Ankara Cumhuriyet Savcısı Ayhan Ay başlattı. Eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın gözaltına alınması talimatı vermesi ve bazı şüphelileri tutuklatması üzerine izne çıkarılan Ayhan Ay'ın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer ve Cumhuriyet Savcısı Durmuş Ali Özcan görevlendirildi. Ay da üçüncü savcı olarak görünürde dosyada yer aldı. Durdu Özer'in koordinatörlüğünde yürütülen soruşturma kapsamında Tolgahan Demirbaş'ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Özel Kalem Müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel, MHP'li avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklandı. Bu arada Yıldırım ve Ülkü Ocakları Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Yorum Yazın
aynı şekilde can vermeniz dileğiyle
Çıkamazlar olmaz böyle şey diyebilen var mı? Yok çünkü türkiyede her şey olabilir.
Tony sende 1 gram aklın yok Akp yalakası