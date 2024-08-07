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Şimdiden Tuttuk Bu İkiliyi: Yeni Netflix Dizisi Kuşatma İçin Aslı Enver'in Partneri Belli Oldu!

Şimdiden Tuttuk Bu İkiliyi: Yeni Netflix Dizisi Kuşatma İçin Aslı Enver'in Partneri Belli Oldu!

aslı enver Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 21:55

Ülkenin en sevilen oyuncularından biri olan Aslı Enver'in, Netflix'te yayınlanacak Kuşatma dizisinin başrolü olduğu açıklanmıştı. Enver'in partneri sonunda belli oldu!

Kaynak: Televizyon Dünyası

Kaynak: https://x.com/TvDunyasii/status/18212...
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Güzel oyuncu Aslı Enver, anne olduktan sonra oyunculuğa kısa bir ara vermişti.

Güzel oyuncu Aslı Enver, anne olduktan sonra oyunculuğa kısa bir ara vermişti.

Güzeller güzeli kızı Elay'ın bir yaşını doldurmasıyla kariyerine geri dönüş kararı alan Enver'in Netflix yapımı Kuşatma dizisiyle izleyiciyle buluşacağı açıklanmıştı.

Güzeller güzeli kızı Elay'ın bir yaşını doldurmasıyla kariyerine geri dönüş kararı alan Enver'in Netflix yapımı Kuşatma dizisiyle izleyiciyle buluşacağı açıklanmıştı.

Nihal karakterine hayat verecek Aslı Enver için, Osman karakterine hayat verecek bir partner aranıyordu.

Nihal karakterine hayat verecek Aslı Enver için, Osman karakterine hayat verecek bir partner aranıyordu.

Güzel oyuncuya partner olması için başından beri ismi geçen Engin Akyürek'le sonunda anlaşmaya varıldı!

Güzel oyuncuya partner olması için başından beri ismi geçen Engin Akyürek'le sonunda anlaşmaya varıldı!

İkili daha önce Adım Farah'ta bir araya gelecekti ancak son anda yapılan değişiklikle başrolü Demet Özdemir kapmıştı.

İkili daha önce Adım Farah'ta bir araya gelecekti ancak son anda yapılan değişiklikle başrolü Demet Özdemir kapmıştı.
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Sonunda 8 bölümden oluşacak Kuşatma dizisinde bu ikiliyi bir arada izleyebileceğiz. Biz tutar diyoruz, sizce nasıl olurlar?

Sonunda 8 bölümden oluşacak Kuşatma dizisinde bu ikiliyi bir arada izleyebileceğiz. Biz tutar diyoruz, sizce nasıl olurlar?

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İsmail Torun

Engin akyürek ve aslı enerji proje kesin tutar