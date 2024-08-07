Şimdiden Tuttuk Bu İkiliyi: Yeni Netflix Dizisi Kuşatma İçin Aslı Enver'in Partneri Belli Oldu!
Şimdiden Tuttuk Bu İkiliyi: Yeni Netflix Dizisi Kuşatma İçin Aslı Enver'in Partneri Belli Oldu!
Kaynak: https://x.com/TvDunyasii/status/18212...
Ülkenin en sevilen oyuncularından biri olan Aslı Enver'in, Netflix'te yayınlanacak Kuşatma dizisinin başrolü olduğu açıklanmıştı. Enver'in partneri sonunda belli oldu!
Kaynak: Televizyon Dünyası
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzel oyuncu Aslı Enver, anne olduktan sonra oyunculuğa kısa bir ara vermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzeller güzeli kızı Elay'ın bir yaşını doldurmasıyla kariyerine geri dönüş kararı alan Enver'in Netflix yapımı Kuşatma dizisiyle izleyiciyle buluşacağı açıklanmıştı.
Nihal karakterine hayat verecek Aslı Enver için, Osman karakterine hayat verecek bir partner aranıyordu.
Güzel oyuncuya partner olması için başından beri ismi geçen Engin Akyürek'le sonunda anlaşmaya varıldı!
İkili daha önce Adım Farah'ta bir araya gelecekti ancak son anda yapılan değişiklikle başrolü Demet Özdemir kapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonunda 8 bölümden oluşacak Kuşatma dizisinde bu ikiliyi bir arada izleyebileceğiz. Biz tutar diyoruz, sizce nasıl olurlar?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Engin akyürek ve aslı enerji proje kesin tutar