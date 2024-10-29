Şimdiden Hazırlanmalı: Ara Tatil Zamanı Ailenizle Değerlendirebileceğiniz 10 Gezi Noktası
Şimdiden Hazırlanmalı: Ara Tatil Zamanı Ailenizle Değerlendirebileceğiniz 10 Gezi Noktası
Ara tatilde şehirden uzaklaşıp, keyifli vakit geçirmek istiyor ama rotanızı nereye çevirmeniz gerektiği hakkında kafanız soru işaretleri ile doluysa size çok seveceğiniz bir rota seçtik! Ara tatilin gelmesine çok az vakit gelmişken, bavullarınızı toplasanız iyi edersiniz, yolculuk vakti.
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1. Kapadokya, Nevşehir
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2. Marmaris, Muğla
3. Uzungöl, Trabzon
4. Mardin
5. Yedigöller, Bolu
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