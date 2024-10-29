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Şimdiden Hazırlanmalı: Ara Tatil Zamanı Ailenizle Değerlendirebileceğiniz 10 Gezi Noktası

etiket Şimdiden Hazırlanmalı: Ara Tatil Zamanı Ailenizle Değerlendirebileceğiniz 10 Gezi Noktası

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
29.10.2024 - 17:46

Ara tatilde şehirden uzaklaşıp, keyifli vakit geçirmek istiyor ama rotanızı nereye çevirmeniz gerektiği hakkında kafanız soru işaretleri ile doluysa size çok seveceğiniz bir rota seçtik! Ara tatilin gelmesine çok az vakit gelmişken, bavullarınızı toplasanız iyi edersiniz, yolculuk vakti.

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1. Kapadokya, Nevşehir

1. Kapadokya, Nevşehir

Sonbaharın renklerinin en çok yakıştığı yerdir Kapadokya... Peri bacalarının benzersiz güzelliği ile adeta büyüleyici bir yerdir. Yarıyıl rotası için kesinlikle listenize almanız gereken yerlerden ilk sıradadır. Bu masalsı yeri mutlaka ziyaret edin.

2. Marmaris, Muğla

2. Marmaris, Muğla

Mavinin bin bir tonuna tanıklık edip, tadını çıkarmak isterseniz rotanızı Marmaris'e çevirebilirsiniz. Muğla'nın en sevilen ilçelerinden biri de Marmaris'tir. Sedir Adası başta olmak üzere gezilecek bir sürü yeri bulunur. Yaz ayı kadar, sonbahar ayında da ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

3. Uzungöl, Trabzon

3. Uzungöl, Trabzon

Karadeniz'in eşsiz doğasını deneyimlemek için mükemmel bir yer. Ayrıca oksijene doymak ve ciğerlerinizi temizlemek istiyorsanız tatil planınız için Trabzon'u seçin. Göl çevresinde yürüyüş yapın, doğal lezzetleri tadın, bol bol yemek yiyin ve Karadeniz ruhuna eşlik edin!

4. Mardin

4. Mardin

Yöreye özgü taş evleriyle tanıdığımız Mardin, geleneksel kültürüyle oldukça dikkat çekiyor. Kasımiye Medresi ya da Mardin Kalesi ziyaret edebileceğiniz tarihi yerlerdendir. Mardin, gezilmek için kusursuz bir duraktır. Dar ve taşlı yollarında ailenizle keyifle yürüyebilirsiniz.

5. Yedigöller, Bolu

5. Yedigöller, Bolu

Doğa ile iç içe keyifli bir gezi yapmak isterseniz Yedigöller tam ailenizle gidebileceğiniz bir yer. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp sessizliğin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Sonbaharın içinize huzurla dolduran havası, yaprakların rengi, gölün mavisi bile gözünüze bir başka güzel gelecek...

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6. Eskişehir

6. Eskişehir

Ailecek gezilecek en güzel yerlerden biri de Eskişehir'dir. Öğrenci şehri olarak tanısak da aslında gezilebilecek bir sürü yeri vardır. Masal Şatosu, çocukların gezmekten büyük keyif alacağı bir yerdir. Tabii Odunpazarı evlerini görmeden buradan ayrılmayın...

7. Kartepe, Kocaeli

7. Kartepe, Kocaeli

İstanbul'a yakın bir yerde yaşıyorsanız ve sömestri değerlendirmek istiyorsanız en güzel kaçamak adreslerinden biri de Kartepe'dir. Kayak öğrenmek için de harika bir fırsat yaratabilirsiniz. Ayrıca daha fazla eğlenceli anı için Ormanya'yı da ziyaret edin.

8. Ankara

Coğrafi olarak sert bir iklime sahip olsa da, yaz kış fark etmeden insanı kendine çeken bir cazibesi var Ankara'nın... Özellikle Türkiye için çok önemli bir yere sahip olan bu şehri hem gezip hem de çocuklarınıza şehrin tarihinden bahsedebilirsiniz. Anıtkabir'i ziyaret edebilir ya da tarihi müzelerin keşfine çıkabilirsiniz.

9. Pamukkale

9. Pamukkale

Bembeyaz olması onu kusursuz yapmaya yetiyor. UNESCO Miras Listesinde bile yer alıyor. Türkiye'nin ender güzelliklerinden biri olan Pamukkale'yi görmek için hemen bir rota oluşturun. Bunun yanı sıra lezzetli yemekleri için Denizli'yi de keşfe çıkın.

10. Göbeklitepe, Şanlıurfa

10. Göbeklitepe, Şanlıurfa

Tarihin başlangıç noktası olarak bilinen Göbeklitepe'nin insanı kendine çeken mimarisi ve ruhu ile adeta etkisi altına alıyor. Göbeklitepe'ye yılın hangi ayında giderseniz gidin, büyülenmekten kaçamazsınız. Göbeklitepe'den sonra Şanlıurfa'nın parmaklarınızı yiyeceğiniz lezzetlerine de mutlaka vakit ayırın!

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