Şimdiden Hazırlanmalı: Ara Tatil Zamanı Ailenizle Değerlendirebileceğiniz 10 Gezi Noktası

Coğrafi olarak sert bir iklime sahip olsa da, yaz kış fark etmeden insanı kendine çeken bir cazibesi var Ankara'nın... Özellikle Türkiye için çok önemli bir yere sahip olan bu şehri hem gezip hem de çocuklarınıza şehrin tarihinden bahsedebilirsiniz. Anıtkabir'i ziyaret edebilir ya da tarihi müzelerin keşfine çıkabilirsiniz.