Şimdiden 3. Sezon Onayını Alan Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. Sezon Setinden Görüntü Sızdırıldı!
Şimdiden 3. Sezon Onayını Alan Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. Sezon Setinden Görüntü Sızdırıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum'un başrollerinde yer aldığı Netflix dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti henüz ikinci sezonu yayınlanmadan üçüncü sezon onayını aldı! İkinci sezon çekimleri süren diziden bir de görüntü sızdırıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Avukat Leyla'nın ofis arkadaşları ve ilişkilerini anlatan Kimler Geldi Kimler Geçti, ilk sezonuyla Netflix'te bomba gibi esmişti.
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Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum'un başrollerini paylaştığı dizinin ikinci sezon çekimleri sürerken, diziyle ilgili harika bir haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikinci sezon daha yayınlanmadan dizi üçüncü sezon onayını almış bile!
İkinci sezonda Leyla'nın komşusunu canlandıracak Fatih Artman'ın kucağında Serenay Sarıkaya'yı taşıdığı bir sahneden de görüntü sızdırıldı!
Ne dersiniz, bizi bu kez nasıl sürprizler bekliyor?
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