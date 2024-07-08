Şimdiden 3. Sezon Onayını Alan Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. Sezon Setinden Görüntü Sızdırıldı!

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum'un başrollerinde yer aldığı Netflix dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti henüz ikinci sezonu yayınlanmadan üçüncü sezon onayını aldı! İkinci sezon çekimleri süren diziden bir de görüntü sızdırıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş