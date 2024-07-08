House of the Dragon’da Bölüm Bekleyemeyenlerin İzleyebileceği 11 Farklı Ejderhalı Dizi
House of the Dragon’da Bölüm Bekleyemeyenlerin İzleyebileceği 11 Farklı Ejderhalı Dizi
House of Dragon dizisinin ejderhaları başımızı döndürüyor! Bu kadim yaratıkların olduğu her şey çok güzel. İşte ejderhaların büyülü enerjisini hissedeceğiniz diziler...
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1. Game of Thrones (2011)
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2. Merlin (2008)
3. The Dragon Prince (2018)
4. Dragon Booster (2004)
5. Legend of the Seeker (2008)
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6. The Witcher (2019)
7. Avatar: The Last Airbender (2005)
8. Tales from Earthsea (2006)
9. Once Upon a Time (2011)
10. Dragons: Race to the Edge (2015)
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