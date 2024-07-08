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House of the Dragon’da Bölüm Bekleyemeyenlerin İzleyebileceği 11 Farklı Ejderhalı Dizi

etiket House of the Dragon’da Bölüm Bekleyemeyenlerin İzleyebileceği 11 Farklı Ejderhalı Dizi

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 16:01

House of Dragon dizisinin ejderhaları başımızı döndürüyor! Bu kadim yaratıkların olduğu her şey çok güzel. İşte ejderhaların büyülü enerjisini hissedeceğiniz diziler...

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1. Game of Thrones (2011)

1. Game of Thrones (2011)

IMDb: 7,9

Krallık dediğin savaşsız olur mu? En güçlü krallığı kurup, huzuru sağlamış olsan bile bu gücü elinde nasıl koruyacaksın? Burada yanlış yapana yer yok, affetmek yok. Kuzey Krallığının hükümdarı Lord Ned Stark, uzun ve zorlu savaşlardan sonra anayurduna dönüp krallığını bütünlük içerisinde tutmayı başarmıştır. Kral Robert Baratheon ile yıllarca omuz omuza çarpışan ve Baratheon'un kral olmasını sağlayan Ned Stark'ın tek istediği kuzey sınırlarını koruyan krallığında ailesiyle ve halkıyla yaşamaktır. Fakat suyun öte yanında kendi topraklarından ve krallığından kovulduğunu iddia eden Viserys Targaryen , kız kardeşi Daenerys'i barbar kavimlerin başı Han Drogo'ya vererek, güç birliği planları yapmaktadır. Tahtını büyük bir iştahla geri isteyen ama kraliyet oyunlarından habersiz olan Viserys'in planları Kral Baratheon'a ulaşır. Savaş alanında büyük cengaver olan ama ülke ve aile yönetiminde aynı başarıyı tutturamayan Baratheon'un tamamen güvenebileceği ve her yanlış hamlesini arkasından toplayacak yeni bir sağ kola ihtiyacı vardır. Kuzeyin Lordu Ned Stark bu görev için seçilen tek aday isimdir. Kış yaklaşıyor... Hanedan entrikaları, kapılı kapılar ardında dönen oyunlar, birilerinin kuyusunu kazmak için düşmanın koynuna girmekten çekinmeyen kadınlar, kardeşler arası çekişmeler, dışlanmalar... Hepsi tek bir hedef için: taht kavgası...

2. Merlin (2008)

2. Merlin (2008)

IMDb: 7,9

Büyücü Merlin'in güçlerini henüz tam olarak keşfetmediği ilk gençlik yıllarını konu edinen dizi, Kral Arthur efsanesinden birebir beslenen hikayesi ile fantastik dizi meraklılarını cezbediyor. Yuvarlak masa şövalyeleri, Ekskalibur kılıcı, Avalon kenti gibi şimdiye kadar edebiyata ve sinemaya pek çok fantastik malzeme sağlayan Kral Arthur’un omuzlarında yükseldiği beyaz sakallı büyücü Merlin’in, mitlerde çizilen tasvirlerinden oldukça farklı bir Merlin ile karşı karşıyayız. Zira, Uther Anthony Head hükümdarlığında Birleşik Krallık’ta büyücülerin sihir yapmalarını yasaklanmıştır ve Merlin sahip olduğu yeteneği henüz tam olarak kontrol edemediği için başına her an belaya sokabilecek, sıradan görünen köylü bir delikanlıdır. Ne zaman ki yolları Kral Arthur ile kesişir, o gün ve sonrası hem kendi kaderleri hem de hem krallık için dönüm noktası olur..

3. The Dragon Prince (2018)

3. The Dragon Prince (2018)

IMDb: 8,3

The Dragon Prince, işgal altında bulunan topraklara barış getirmek için birlikte zorlu bir yolculuğa çıkan iki insan prens ile bir elfin hikayesini konu ediyor.

4. Dragon Booster (2004)

4. Dragon Booster (2004)

IMDb: 7,4

Bu animasyon dizisi sizi ekrana kilitleyecek. Ejderhaların öfkesine hazır mısınız?

5. Legend of the Seeker (2008)

5. Legend of the Seeker (2008)

IMDb: 7,6

Richard'ın hayatı, kalan son büyücü Zedd'i ararken Darken Rahl'ın suikastcilerinden kaçan güzel Kahlan'ın hayatını kurtarmasıyla değişir. Zedd'i efsanevi Doğruluk Kılıcının korkunç gücünü kullanabilecek, bozulmamış kalbe ve kararlılığa sahip birisi olarak Doğruluk İzcisi (Arayıcı) atayabilir.

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6. The Witcher (2019)

6. The Witcher (2019)

IMDb: 8,0

The Witcher'ın fantastik hikayesinde, yüzyılı aşkın süredir bir arada yaşayan insanlar, cüceler ve elfler arasındaki barış sona erer ve yeni bir ırklar arası savaş patlak verir. The Witcher olarak nam salan acımasız suikastçı Geralt of Rivia, vaadedilen çocuğun doğumunu beklemektedir. Bu çocuk dünyanın tüm dengesini değiştirecek güce sahiptir.

7. Avatar: The Last Airbender (2005)

7. Avatar: The Last Airbender (2005)

IMDb: 9,3

Asya etkileri taşıyan dövüş sanatları ve elementler etrafında dönen 'Avatar Aang' ve arkadaşlarının dünyayı acımasız Ateş Kralı'ndan kurtarmak için çıktıkları macerayı anlatmaktadır.

8. Tales from Earthsea (2006)

8. Tales from Earthsea (2006)

IMDb: 6,3

Ged, baş düşmanı büyücü Cob'un sonsuz yaşama ulaşmak adına canlıların dünyasıyla ölülerinkini ayıran kapıyı açtığını öğrenir. Cob, Ged'i altetmek için sinsi bir planı vardır. Kötü büyücü amacına ulaşmak için Arren'in korkularını kullanmayı planlamaktadır.

9. Once Upon a Time (2011)

9. Once Upon a Time (2011)

IMDb: 7,7

Cindrella'dan Pinokyo'ya, Pamuk Prenses'e birçok masal kahramanını iç içe geçmiş hikayesiyle barındıran fantastik bir dizi, Once Upon A Time. 28 yaşındaki Emma Swan terkedildiğinde bebekti. Laneti kırması için dünyaya gönderilen Emma'nın bu sihirli dünyadan haberi olmasa da, 10 yaşındaki oğlu Henry her şeyi biliyor. Geri kalan tek şey ise Emma'yı ikna etmek...

10. Dragons: Race to the Edge (2015)

10. Dragons: Race to the Edge (2015)

IMDb: 8,2

Hıçkıdık, Dişsiz ve diğer Ejderha Binicileri, Berk'ten çok uzakta kamp kurar. Burada hem eski düşmanlara karşı savaşır hem de yeni ejderhalar keşfederler.

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11. His Dark Materials (2019)

11. His Dark Materials (2019)

IMDb: 7,8

His Dark Materials, paralel evrenlerde hareket edebilen iki çocuğun hikayesini konu ediyor Philip Pullman imzalı ünlü fantastik roman serisi His Dark Materials’dan uyarlanan yapımın yönetmen koltuğunda The King’s Speech’in ünlü yönetmeni Tom Hooper oturuyor. Dizide Lyra karakterini Logan ile tanıdığımız Dafne Keen canlandırırken Lyra’nın babası Lord Asriel adlı karaktere ise James McAvoy hayat veriyor. Oyuncu kadrosundaki bir diğer isim olan Lin Manuel-Miranda’nın Lee Scoresby karakterini canlandırdığı dizinin senaryosunu ise Jack Thorne kaleme alıyor.

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