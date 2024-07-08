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Televizyonun Karşısında Bir Film Değil de Sanat Eseri İzlediğini Hissettirecek 13 Yapım

etiket Televizyonun Karşısında Bir Film Değil de Sanat Eseri İzlediğini Hissettirecek 13 Yapım

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 13:01

Bazı yapımlar insanı zevkten kendisinden geçiriyor. Sinematografisi, oyunculuğu, müziği... İşte televizyonun karşısına geçip sanat eseri bu diyeceğiniz yapımlar...

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1. Duvara Karşı (2004)

1. Duvara Karşı (2004)

IMDb: 7,9

İntihara teşebbüs eden Cahit hem alkol hem uyuşturucu bağımlısıdır. Psikiyatristin yönlendirmesi ile yeni bir hayata başlamaya hazır olan Cahit, intihara teşebbüs ettikten sonra kendine bir hayat kurmaya çalışan Sibel ile tanışır. İki insanın aşk, kader ve zorlukları başlar...

2. İnci Küpeli Kız (2003)

2. İnci Küpeli Kız (2003)

IMDb:7,0

Hollandalı barok ressam Johannes Vermeer’in, kuzeyin Mona Lisa’sı olarak bilinen İnci Küpeli Kız tablosunu bilirsiniz. Tracy Chevalier adlı yazar 2000 yılında bu tabloyu, ressamı ve Griet adlı kızı konu alan bir kitap yazdı. Bu kitap 2003 yılında Peter Webber yönetmenliğinde aynı isimle beyaz perdeye aktarıldı. Filmin başrollerinde ise Scarlett Johansson ve Colin Firth yer alıyor.

3. La La Land (2016)

3. La La Land (2016)

IMDb: 8,0

Trafikte yolları kesişen iki insanın farklı hayatlarına odaklanan La La Land müzik ile birlikte eşsiz bir görsel şölen de sunuyor. Los Angeles'ta sanat tutkunu olan bu iki insanın hayatı bu kesişme ile farklı bir boyut alır.

4. The Grand Budapest Hotel (2014)

4. The Grand Budapest Hotel (2014)

IMDb: 8,1

20.yüzyılın başlarında iki savaş arasındaki bir dönemde geçen film Avrupa'nın hayali bir şehri olan Zubrowka'daki oteli anlatıyor. Konsiyerj görevlisi Gustave H. ile komi görevlisi Zero'nun yaşadıkları üzerinden eşsiz bir bakış açısı sunuyor.

5. The Lobster (2015)

5. The Lobster (2015)

IMDb: 7,1

Yalnız kalan, ilişkisi olmayan kişilerin tutuklandığı distopyada bekar insanlar korkunç bir otele yerleştirilir ve orada kendileri ile eşleşen kişilerle bir ilişki kurmaya zorlanır. 45 gün içerisinde ilişkiye başlamayan kişiler kendi seçtikleri bir hayvana dönüşürler.

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6. Euphoria (2019)

6. Euphoria (2019)

IMDb: 8,3

Yönetmen koltuğunda Augustine Frizzell’in oturduğu aynı isimli İsrail yapımı diziden uyarlanan Euphoria’da 17 yaşındaki Rue’nun hikayesi anlatılıyor.. Zendaya’nın hayat verdiği Rue’nun anlattığı hikayeler; seks, kimlik arayışı, travma, sosyal medya, uyuşturucu, aşk ve arkadaşlık gibi temaları ele alıyor.

7. Hannibal (2013)

7. Hannibal (2013)

IMDb: 8,5

Thomas Harris'in ünlü serisi Hannibal'dan uyarlanan dizi Red Dragon'a odaklanıyor. Hepimizin bildiği bu seri katil hikayesinde bu kez Bryan Fuller merkeze FBI Ajanı Will Graham ve onun akıl hocası Hannibal Lecter'ı alıyor.

8. Dünyanın En Kötü İnsanı (2021)

8. Dünyanın En Kötü İnsanı (2021)

IMDb: 7,9

30 yaşındaki Julie, 45 yaşındaki çizgi roman yazarı Aksel ile birlikte yaşar. Aksel'in hayatını yaşadığını fark eden Julie genç ve yakışıklı Eivind ile tanışında hayatı tamamen değişir.

9. Loving Vincent (2017)

9. Loving Vincent (2017)

IMDb: 7,8

Van Gogh'un 17 yaşındayken tablosunu yapmış olduğu Armand Roulin üzerinden ilerleyen filmde Armand babasının ısrarları üzerine Van Gogh'un mektubunu kardeşine ulaştırmak için yola çıkar. Van Gogh'un hayatına ışık tutan film Van Gogh'un çizgileri ile resmedilmiştir.

10. Only Lovers Left Alive (2013)

10. Only Lovers Left Alive (2013)

IMDb: 7,2

İnsanlık tarihine yüzyıllardır tanıklık eden Eve ve Adam özünde iki depresif aşık ve vampirdir. Onların birbirinden farklı noktalardaki hayatlarına konuk olduğumuz filmde umut ile karamsarlığı bir arada verirken Eve ile Adam'ın hikayelerine odaklanıyor.

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11. Good Omens (2019)

11. Good Omens (2019)

IMDb: 8,0

Kıyametin adım adım yaklaşmakta olduğu bir dünya tasvirinin sunulduğu dizide, cennetin dünyadaki temsilcisi melek Aziraphale ile cehennemin dünyadaki temsilcisi Crowley konu ediliyor. Neil Gaiman ve Terry Pratchett'in birlikte kaleme aldığı 1990 basımı Good Omens romanında uyarlanan dizinin oyuncu kadrosunda  Michael Sheen,  David Tennant,  Jack Whitehall, Michael McKean, Miranda Richardson, Adria Arjona, Nina Sosanya, Ned Dennehy ve Ariyon Bakare yer alıyor.

12. Kış Uykusu (2014)

12. Kış Uykusu (2014)

IMDb: 8,0

Aydın emekli bir tiyatrocudur; oyunculuğu bıraktıktan sonra Kapadokya'ya babasından yadigar kalan butik oteli işletmek için geri döner. Aydın o günden sonra başlayan kış uykusu bu gözlerden ırak otelin içerisindeki gündelikleriyle, kah yerel bir gazeteye köşe yazıları yazarak kah her zaman niyetlendiği ancak bir türlü başlayamadığı tiyatro tarihi kitabını yazmayı düşünerek geçer. Tüm bu süreçte hayatında iki kadın vardır: Kendisine her anlamda uzak ve soğuk davranan genç karısı Nihal ve boşandıktan sonra yanlarına taşınan kız kardeşi Necla... Kışın bastırması ve artan kar yağışı bu küçük taşrada en çok Aydın'ın sinirlerine dokunur ve onu uzaklara gitmeye teşvik eder...

13. Amadeus (1984)

13. Amadeus (1984)

IMDb:8,3

Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin hikayesini anlatan Amadeus tam 8 dalda Oscar ödülü kazandı. Klasik müzik hayranı değilseniz bile Miloš Forman’ın yönettiği bu filmi izledikten sonra, klasik müziğe bakış açınızın mutlaka değişecektir.

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