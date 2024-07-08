Televizyonun Karşısında Bir Film Değil de Sanat Eseri İzlediğini Hissettirecek 13 Yapım
Televizyonun Karşısında Bir Film Değil de Sanat Eseri İzlediğini Hissettirecek 13 Yapım
Bazı yapımlar insanı zevkten kendisinden geçiriyor. Sinematografisi, oyunculuğu, müziği... İşte televizyonun karşısına geçip sanat eseri bu diyeceğiniz yapımlar...
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1. Duvara Karşı (2004)
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2. İnci Küpeli Kız (2003)
3. La La Land (2016)
4. The Grand Budapest Hotel (2014)
5. The Lobster (2015)
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6. Euphoria (2019)
7. Hannibal (2013)
8. Dünyanın En Kötü İnsanı (2021)
9. Loving Vincent (2017)
10. Only Lovers Left Alive (2013)
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