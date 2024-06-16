'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/...
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Bir şey için farklı bir odaya girecekseniz, ne yaptığınızı yüksek sesle söyleyin. Bu, oraya vardığınızda unutmamanıza yardımcı olacaktır."
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2. "Bir binaya girdiğinizde acil çıkış işaretlerine bakın, çünkü bir yangın durumunda, yükselen duman nedeniyle onları görememe ihtimaliniz vardır."
3. "Kıyafetlerini yıkamadan önce ipli olanlara bir düğüm atın."
4. "Uzun bir yolculuğa çıkmadan önce evinizde çöp olup olmadığını kontrol edin."
5. "Paslanmayı önlemek için çelik su ısıtıcınızı kullandıktan sonra kurutun."
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6. "Pastaneden aldığınız kurabiye gibi hamur işlerinin ambalajlarına nemli bir kağıt havlu koyarak bunları daha uzun süre taze tutabilirsiniz."
7. "Pizza kesiciyi kullanırken ileri geri yuvarlanmayın. Yalnızca tek bir yöne doğru kesin."
8. "Yemek sipariş ettiyseniz ve hemen yemeyecekseniz, soğumasını önlemek için mikrodalga fırınınızı saklama alanı olarak kullanın. Mikrodalga fırınlar yalıtılmıştır ve ısının bir kısmını muhafaza ederler."
9. "Kavanozun elinizden kaymamasını sağlamak için üzerine bant geçirebilirsiniz."
10. "Birine sorunlarıyla ilgili ona yardım edecekseniz, sessiz olun. Sorunları hakkında dedikodu yaptığınızda, başkalarının gözünde kişinin saygısını düşürürsünüz ve yaptığınız iyiliğin hiçbir anlamı kalmaz."
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11. "Hamburgerinizin üzerindeki kürdan işlevseldir, çıkarmayın. Yerken malzemelerin dökülmesini önler."
12. "Sağlıklı tahıllar, kalorileri düşük olduğu için tavsiye edilmiyor. İçlerinde bulunan vitamin, demir ve lif nedeniyle öneriliyor."
13. "İlaç içtikten sonra bir yakınınıza kaç tane içtiğinizi ve hangi saatte içtiğinizi içeren bir mesaj gönderin."
14. "Giysinizde kurumuş çay lekesi varsa, beyaz sirke ve karbonatı karıştırıp lekenin üzerine dökün."
15. "Karda kaymamak için ayakkabınıza çorap geçirebilirsiniz."
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