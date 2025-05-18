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Şıkır Şıkır Kombininizle Yürürken Kendinizi Defilede Hissedeceğiniz Şarkılar

etiket Şıkır Şıkır Kombininizle Yürürken Kendinizi Defilede Hissedeceğiniz Şarkılar

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
18.05.2025 - 23:41

Güzel bir kombin yapıp dışarı çıkına siz de kendinizi sanki podyumda yürüyormuş gibi hissediyor musunuz? İşte bu playlist, özgüveninizi arşa çıkaracak ve sizi kendinize getirecek şarkılardan oluşuyor. Kulaklığı takıp dinlemeye başlayın.

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1. Gimme More

2. Scream

3. Level Up

4. Rolling In The Deep

5. Tik Tok

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6. Boss Bitch

7. I Kissed A Girl

8. Moves Like Jagger

9. Blank Space

10. Wait a Minute

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pondsjournal
pondsjournal
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