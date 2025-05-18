Şıkır Şıkır Kombininizle Yürürken Kendinizi Defilede Hissedeceğiniz Şarkılar
Güzel bir kombin yapıp dışarı çıkına siz de kendinizi sanki podyumda yürüyormuş gibi hissediyor musunuz? İşte bu playlist, özgüveninizi arşa çıkaracak ve sizi kendinize getirecek şarkılardan oluşuyor. Kulaklığı takıp dinlemeye başlayın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Gimme More
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Scream
3. Level Up
4. Rolling In The Deep
5. Tik Tok
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Boss Bitch
7. I Kissed A Girl
8. Moves Like Jagger
9. Blank Space
10. Wait a Minute
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın