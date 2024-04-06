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Sigortacılar Hesapladı: Beklenen Marmara Depremi’nde Mali Kayıp Ne Kadar Olacak?

Sigortacılar Hesapladı: Beklenen Marmara Depremi’nde Mali Kayıp Ne Kadar Olacak?

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.04.2024 - 15:56

Uzmanların sık sık “eli kulağında” diye uyardığı Marmara Depremi’nde 320 milyar dolarlık bir maliyet oluşabileceği hesaplandı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, bina tamamlama sigortası hakkında da bilgi verdi.

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Marmara Bölgesi, Türkiye’de en fazla nüfusun olduğu bölge. Ayrıca birçok önemli üretim merkezi de Marmara Bölgesi’nde bulunuyor.

Marmara Bölgesi, Türkiye’de en fazla nüfusun olduğu bölge. Ayrıca birçok önemli üretim merkezi de Marmara Bölgesi’nde bulunuyor.

Yer bilimci uzmanlar, uzun süredir büyük depremin olmadığı Marmara Denizi’inde her an 7.0 büyüklüğünde deprem olabileceğini belirtiyor.

Yer bilimci uzmanlar, uzun süredir büyük depremin olmadığı Marmara Denizi’inde her an 7.0 büyüklüğünde deprem olabileceğini belirtiyor.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, olası Marmara depreminin Türkiye'ye maliyetinin 320 milyar dolar seviyesinde olabileceğini hesapladıklarını açıkladı.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, olası Marmara depreminin Türkiye'ye maliyetinin 320 milyar dolar seviyesinde olabileceğini hesapladıklarını açıkladı.

Kaynak

Özellikle deprem hattındaki kentler için bina tamamlama sigortalarının önemli bir rol üstleneceğinin altını çizen Gülen, "Bu ürün, kentsel dönüşümü de hızlandıracak bu sigorta ile dönüşüm yapılan binalarda, müteahhitlerin binayı istenen koşullarda tamamla riskine karşı muazzam bir ürün" diye konuştu.

Özellikle deprem hattındaki kentler için bina tamamlama sigortalarının önemli bir rol üstleneceğinin altını çizen Gülen, "Bu ürün, kentsel dönüşümü de hızlandıracak bu sigorta ile dönüşüm yapılan binalarda, müteahhitlerin binayı istenen koşullarda tamamla riskine karşı muazzam bir ürün" diye konuştu.

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Bozkurt

Çok pahalı bir kader planı olacak anlaşılan.

mrspock

Where is the 128 billion dollars? aw