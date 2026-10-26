Sigorta Şirketlerinin Bir Riskin Fiyatını Belirlerken Baktığı 10 Detay
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Sigorta yaptırırken karşımıza çıkan prim tutarı bazen beklediğimizden çok daha yüksek, bazen de şaşırtıcı derecede düşük olabiliyor. Peki sigorta şirketleri bu rakamı belirlerken tam olarak neye bakıyor?
Aslında ortaya çıkan fiyatın arkasında yalnızca sigortalanan şeyin değeri yok. Kişinin geçmişinden kullanım alışkanlıklarına, bulunduğu bölgeden riskin gerçekleşme ihtimaline kadar pek çok farklı detay hesaplamaya dahil ediliyor. İşte sigorta şirketlerinin bir riskin fiyatını belirlerken dikkate aldığı 10 önemli detay:
1. Riskin gerçekleşme ihtimali hesaplanır.
2. Hasarın ne kadar büyük olabileceğine bakılır.
3. Geçmişteki hasarlar incelenir.
4. Sigortalanan şeyin değeri dikkate alınır.
5. Konum sandığınızdan daha önemli olabilir.
6. Kullanım şekli hesaba katılır.
7. Yaş ve benzeri kişisel bilgiler değerlendirilir.
8. Sigortanın kapsamı incelenir.
9. Muafiyet tutarı hesaba katılır.
10. İstatistikler ve geçmiş veriler devreye girer.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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