Sigorta Şirketlerinin Bir Riskin Fiyatını Belirlerken Baktığı 10 Detay

Bir aracın ne amaçla ve ne kadar kullanıldığı, bir konutun sürekli yaşanan bir ev mi yoksa boş duran bir yazlık mı olduğu gibi ayrıntılar risk değerlendirmesini değiştirebilir. Çünkü kullanım şekli, riskin gerçekleşme ihtimalini etkileyebiliyor.