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Sigorta Şirketlerinin Bir Riskin Fiyatını Belirlerken Baktığı 10 Detay

etiket Sigorta Şirketlerinin Bir Riskin Fiyatını Belirlerken Baktığı 10 Detay

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Sigorta yaptırırken karşımıza çıkan prim tutarı bazen beklediğimizden çok daha yüksek, bazen de şaşırtıcı derecede düşük olabiliyor. Peki sigorta şirketleri bu rakamı belirlerken tam olarak neye bakıyor?

Aslında ortaya çıkan fiyatın arkasında yalnızca sigortalanan şeyin değeri yok. Kişinin geçmişinden kullanım alışkanlıklarına, bulunduğu bölgeden riskin gerçekleşme ihtimaline kadar pek çok farklı detay hesaplamaya dahil ediliyor. İşte sigorta şirketlerinin bir riskin fiyatını belirlerken dikkate aldığı 10 önemli detay:

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1. Riskin gerçekleşme ihtimali hesaplanır.

Sigorta şirketleri için ilk soru oldukça basit: Bu riskin gerçekleşme ihtimali ne kadar yüksek? Yangın, kaza, hırsızlık veya sağlık gideri gibi olayların geçmiş verileri incelenerek benzer durumların ne sıklıkta yaşandığı hesaplanıyor. Risk yükseldikçe primin de artması bekleniyor.

2. Hasarın ne kadar büyük olabileceğine bakılır.

Sadece olayın gerçekleşme ihtimali değil, gerçekleştiğinde ne kadar maliyet yaratacağı da önem taşıyor. Küçük bir hasarın maliyetiyle milyonlarca liralık bir zararın maliyeti elbette aynı hesaplamaya girmiyor.

3. Geçmişteki hasarlar incelenir.

Özellikle araç ve konut sigortalarında geçmiş hasar kayıtları önemli bir veri oluşturuyor. Daha önce ne sıklıkla hasar yaşandığı ve bu hasarların maliyeti, gelecekteki risk değerlendirmesinde kullanılabiliyor.

4. Sigortalanan şeyin değeri dikkate alınır.

Bir aracın, evin ya da başka bir varlığın değeri arttıkça olası hasarın maliyeti de değişebiliyor. Bu nedenle sigortalanan varlığın güncel değeri, prim hesaplamasında önemli bir yere sahip oluyor.

5. Konum sandığınızdan daha önemli olabilir.

Aynı değerdeki iki ev farklı bölgelerde bulunuyorsa sigorta primleri de aynı olmayabilir. Deprem, sel, dolu, hırsızlık veya diğer risklerin bölgelere göre değişmesi, fiyatlandırmaya doğrudan yansıyabiliyor.

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6. Kullanım şekli hesaba katılır.

Bir aracın ne amaçla ve ne kadar kullanıldığı, bir konutun sürekli yaşanan bir ev mi yoksa boş duran bir yazlık mı olduğu gibi ayrıntılar risk değerlendirmesini değiştirebilir. Çünkü kullanım şekli, riskin gerçekleşme ihtimalini etkileyebiliyor.

7. Yaş ve benzeri kişisel bilgiler değerlendirilir.

Bazı sigorta türlerinde yaş gibi kişisel özellikler fiyatlandırmada önemli rol oynuyor. Özellikle sağlık ve hayat sigortalarında bu bilgiler, riskin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde kullanılan unsurlar arasında yer alabiliyor.

8. Sigortanın kapsamı incelenir.

Poliçeye ne kadar çok teminat eklendiği de fiyatı etkiliyor. Örneğin yalnızca belirli bir riski kapsayan bir poliçeyle çok daha geniş kapsamlı bir poliçenin primi aynı olmuyor. Daha geniş güvence, genellikle daha yüksek bir prim anlamına geliyor.

9. Muafiyet tutarı hesaba katılır.

Poliçede belirlenen muafiyet, hasarın belirli bir bölümünün sigortalı tarafından karşılanması anlamına geliyor. Muafiyetin bulunduğu veya daha yüksek olduğu poliçelerde sigorta şirketinin üstlendiği mali risk azalabildiği için prim de farklılaşabiliyor.

10. İstatistikler ve geçmiş veriler devreye girer.

Sigorta şirketlerinin fiyatlandırmasında tahminlerden çok daha fazlası var. Geçmiş yıllarda meydana gelen kazalar, hasar sıklıkları, bölgesel veriler ve benzer risklere ilişkin istatistikler bir araya getirilerek gelecekteki risk hakkında hesaplama yapılıyor.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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