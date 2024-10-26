Sibel Can ve Hakan Ural'ın Kızları Melisa Ural'ın Son Halini Görünce Gözlerinize İnanamayacaksınız!
Sibel Can ve Hakan Ural'ın Kızları Melisa Ural'ın Son Halini Görünce Gözlerinize İnanamayacaksınız!
Sibel Can ve Hakan Ural'ın yıllar önce yaptığı evlilikten dünyaya gelen ikinci çocukları Melisa Ural'ın son halini görenler güzelliğiyle büyülendi.
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Sibel Can ve Hakan Ural ikilisi yaptıkları evlilikle o dönem magazin manşetlerine yerleşmiş ardından kucaklarına Engincan ve Melisa isimini verdikleri çocuklarını almıştı.
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Çocukları henüz küçükken ayrılan çift geçtiğimiz yıllarda oğulları Engincan Ural'ı evlendirmiş ve yeniden gündeme gelmişti.
30 yaşına basan kızı Melisa'nın doğum gününde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla konuşulan Sibel Can'ın kızı yine gündeme geldi.
Melisa Ural'ın son paylaşımı dikkatlerden kaçmadı. Güzelliğiyle beğeni yağmuruna tutulan Melisa Ural'ın annesiyle olan benzerliği şaşırttı!
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