Sharon Stone'dan Sonra Sıra Yerlilerde: Tekrar Canlandırılmasını Beklediğimiz 10 İkonik Sahne
Sharon Stone'dan Sonra Sıra Yerlilerde: Tekrar Canlandırılmasını Beklediğimiz 10 İkonik Sahne
Temel İçgüdü filminin yıldız oyuncusu Sharon Stone, 32 yıl aradan sonra yine aynı ikonik pozu vermişti. Sosyal medyada ses getiren bu olayın ardından yerli film ve dizilerden yeniden canlandırılmasını beklediğimiz 10 ikonik sahneyi sizler için derledik!
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1. 'Ne Olacak Şimdi' filminden o unutulmaz repliğin okunduğu sahne: "Yaz kızım. 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl..." repliğinin ardından
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2. “Mavi Mavi” filminde İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ın ikonik öpüşme sahnesi.
3. Kolpaçino karakol sahnesi!
4. Neşeli Günler'de Şener Şen'in "Ben Amerika'dayken..." diye anlatmaya başladığı o sahne...
5. Eşkıya'nın efsane sahnesi!
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6. Babam ve Oğlum'da hepimizin içine dokunan "Yık geç babanı" repliğinin okunduğu o sahne...
7. Kaybedenler Kulübü final sahnesi...
8. Sen Aydınlatırsın Geceyi filminde Ali Atay'ın o sahnesi...
9. Behzat Ç'deki "Biz de mutsuz oluruz" diyerek akıllara kazınan o sahne!
10. Onur Ünlü'nün yazdığı ve yönettiği, Haluk Bilginer ve Özgü Namal'ın oynadığı Güneş'in oğlu filminden o sahne...
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