Sezen Aksu’dan Tarkan’a: Aralık Soğuğunu Sıcacık Bir Müzik Ziyafetine Dönüştürecek Unutulmaz Türkçe Şarkılar
Sezen Aksu’dan Tarkan’a: Aralık Soğuğunu Sıcacık Bir Müzik Ziyafetine Dönüştürecek Unutulmaz Türkçe Şarkılar
Aralık geldi diye hüzne kapılmaya gerek yok! Soğuk havaları sıcacık anlara dönüştürmenin en güzel yolu tabii ki müzik. Sezen Aksu’nun kalbimize dokunan şarkılarından Tarkan’ın dans ettiren ritimlerine kadar, sizi hem duygulandıracak hem de gülümsetecek bir liste hazırladık. Haydi, başlayalım mı? 🎧❤️
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1. Sezen Aksu - Kaybolan Yıllar
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2. Erol Evgin - Hep Böyle Kal
3. Selami Şahin - Seninle Başım Dertte
4. Yıldırım Gürses - Sonbahar Rüzgarları
5. Ümit Besen - Baharı Bekleyen Kumrular Gibi
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6. Yıldız Tilbe - Dayan Yüreğim
7. Neşe Karaböcek - Kulakların Çınlasın
8. Zeki Müren - Sevgimizin Aşkımızın Üstünden
9. Tayfun - Hadi Yine İyisin
10. Emel Müftüoğlu - Deli Et Beni
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11. Tarkan - Kır Zincirlerini
12. Kayahan - Elmanın Yarısı
13. Kerim Tekin - Haykırsam Dünyaya
14. Harun Kolçak - Vermem Seni
15. Işın Karaca - Başka Bahar
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