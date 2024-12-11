Sezen Aksu’dan Tarkan’a: Aralık Soğuğunu Sıcacık Bir Müzik Ziyafetine Dönüştürecek Unutulmaz Türkçe Şarkılar

Aralık geldi diye hüzne kapılmaya gerek yok! Soğuk havaları sıcacık anlara dönüştürmenin en güzel yolu tabii ki müzik. Sezen Aksu’nun kalbimize dokunan şarkılarından Tarkan’ın dans ettiren ritimlerine kadar, sizi hem duygulandıracak hem de gülümsetecek bir liste hazırladık. Haydi, başlayalım mı? 🎧❤️