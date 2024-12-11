onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sezen Aksu’dan Tarkan’a: Aralık Soğuğunu Sıcacık Bir Müzik Ziyafetine Dönüştürecek Unutulmaz Türkçe Şarkılar

etiket Sezen Aksu’dan Tarkan’a: Aralık Soğuğunu Sıcacık Bir Müzik Ziyafetine Dönüştürecek Unutulmaz Türkçe Şarkılar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 00:46

Aralık geldi diye hüzne kapılmaya gerek yok! Soğuk havaları sıcacık anlara dönüştürmenin en güzel yolu tabii ki müzik. Sezen Aksu’nun kalbimize dokunan şarkılarından Tarkan’ın dans ettiren ritimlerine kadar, sizi hem duygulandıracak hem de gülümsetecek bir liste hazırladık. Haydi, başlayalım mı? 🎧❤️

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Sezen Aksu - Kaybolan Yıllar

2. Erol Evgin - Hep Böyle Kal

3. Selami Şahin - Seninle Başım Dertte

4. Yıldırım Gürses - Sonbahar Rüzgarları

5. Ümit Besen - Baharı Bekleyen Kumrular Gibi

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Yıldız Tilbe - Dayan Yüreğim

7. Neşe Karaböcek - Kulakların Çınlasın

8. Zeki Müren - Sevgimizin Aşkımızın Üstünden

9. Tayfun - Hadi Yine İyisin

10. Emel Müftüoğlu - Deli Et Beni

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Tarkan - Kır Zincirlerini

12. Kayahan - Elmanın Yarısı

13. Kerim Tekin - Haykırsam Dünyaya

14. Harun Kolçak - Vermem Seni

15. Işın Karaca - Başka Bahar

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın