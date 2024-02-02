Seyreden Bin Pişman: İzleyiciler Netflix'te Yayınlanan Yeni Gerilim Filmini Yerden Yere Vurdu

Netflix'te seyirciyle buluşan yeni gerilim filmi 'Deep Fear' (Dehşete Dalış), ağır eleştirilere maruz kaldı. Film, Karayipler'de yelkenliyle seyahat eden bir kadının, okyanusun yüzeyindeki ve derinliklerindeki tehlikelerle dolu hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Detaylar içerikte. 👇

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