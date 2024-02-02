Seyreden Bin Pişman: İzleyiciler Netflix'te Yayınlanan Yeni Gerilim Filmini Yerden Yere Vurdu
Seyreden Bin Pişman: İzleyiciler Netflix'te Yayınlanan Yeni Gerilim Filmini Yerden Yere Vurdu
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Netflix'te izleyiciyle buluşan yeni gerilim filmi "Dehşete Dalış" (Deep Fear), izleyiciler tarafından olumsuz eleştirilere maruz kaldı.
Karayipler'deki bir adada geçen filmde "Gossip Girl" serisinden tanıdığımız Ed Westwick, Romanyalı aktris Mãdãlina Ghenea ve İspanyol oyuncu Macarena Gómez başrolleri paylaşıyor.
Film, Karayipler'de tek başına yelkenli ile çıktığı yolculukta hayatta kalma mücadelesi veren bir kadının, okyanusun hem yüzeyindeki hem de altındaki tehlikelerle karşılaşmasını anlatıyor.
Ancak Rotten Tomatoes'da izleyiciler tarafından 100 üzerinden yalnızca 12 puan alabilen Dehşete Dalış, senaryosunun zayıflığı ve oyunculukların ruhsuzluğu nedeniyle yoğun eleştiri aldı.
İzleyicilerin çoğu filmde sadece Ed Westwick'in fiziksel görünümünün etkileyici olduğunu belirtti.
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Bir sosyal medya kullanıcısının ifadesiyle film, izleyicilerin yaratıcılık ve profesyonelliğe olan inancını sarsarak yapay zekanın içerik üretimindeki potansiyeline dikkat çekiyor.
Diğer yorumlar yapay zeka kullanılarak üretilen diyalogların ve CGI aktörlerin ne kadar kötü olabileceğini sorgularken bazıları ise filmi "Netflix'teki en kötü film" olarak nitelendirdi.
Ayrıca filmdeki başrol oyuncusunun dumanlı göz makyajının maceranın tüm zorluklarına rağmen bozulmaması izleyiciler arasında alay konusu oldu.
Peki siz filmi izlemeyi düşünüyor musunuz?
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