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Seyran'ın Haberi Var mı? Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir Yepyeni Bir Filmle Karşımıza Çıkacak!

Seyran'ın Haberi Var mı? Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir Yepyeni Bir Filmle Karşımıza Çıkacak!

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 02:08

Son dönemin en sevilen oyuncularından biri olan Mert Ramazan Demir, yepyeni bir filmle karşımıza çıkacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Mert Ramazan Demir, büyük bir hayran kitlesine sahip.

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Mert Ramazan Demir, büyük bir hayran kitlesine sahip.

Son iki sezondur Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu'yla birlikte başrolleri paylaşan Demir, aynı zamanda Netflix'te Serenay Sarıkaya ile birlikte Şahmaran dizisinde rol almıştı.

Son iki sezondur Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu'yla birlikte başrolleri paylaşan Demir, aynı zamanda Netflix'te Serenay Sarıkaya ile birlikte Şahmaran dizisinde rol almıştı.

Her daim en çok konuşulan oyunculardan biri olmayı başaran ve pek çok ödül alan Mert Ramazan Demir yeni bir projede karşımıza çıkacakmış.

Her daim en çok konuşulan oyunculardan biri olmayı başaran ve pek çok ödül alan Mert Ramazan Demir yeni bir projede karşımıza çıkacakmış.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Demir, Çağrı Vila Lostuvalı’nın yönetmen koltuğuna oturacağı Metruk Adam isimli filmde başrol olacakmış.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Demir, Çağrı Vila Lostuvalı’nın yönetmen koltuğuna oturacağı Metruk Adam isimli filmde başrol olacakmış.

Haksızlığa uğramış bir adamın hikayesinin anlatıldığı filmin senaryosunu ise Murat Uyurkulak ile Deniz Madanoğlu kaleme alıyormuş.

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