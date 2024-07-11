Seyran'ın Haberi Var mı? Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir Yepyeni Bir Filmle Karşımıza Çıkacak!
Seyran'ın Haberi Var mı? Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir Yepyeni Bir Filmle Karşımıza Çıkacak!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Son dönemin en sevilen oyuncularından biri olan Mert Ramazan Demir, yepyeni bir filmle karşımıza çıkacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Mert Ramazan Demir, büyük bir hayran kitlesine sahip.
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Son iki sezondur Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu'yla birlikte başrolleri paylaşan Demir, aynı zamanda Netflix'te Serenay Sarıkaya ile birlikte Şahmaran dizisinde rol almıştı.
Her daim en çok konuşulan oyunculardan biri olmayı başaran ve pek çok ödül alan Mert Ramazan Demir yeni bir projede karşımıza çıkacakmış.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Demir, Çağrı Vila Lostuvalı’nın yönetmen koltuğuna oturacağı Metruk Adam isimli filmde başrol olacakmış.
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