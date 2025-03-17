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"Sevince Neye Benziyor İnsan?" Sorusuna Gelen Oldukça Gerçekçi Cevaplar

"Sevince Neye Benziyor İnsan?" Sorusuna Gelen Oldukça Gerçekçi Cevaplar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.03.2025 - 21:37

Sevmek de sevilmek de bir nimet. İnsan gerçekten sevince içinden bambaşka birisi çıkıyor sanki. 'Hayatta yapmam' denilen şeyler yapılıyor, insanın gözü resmen kör oluyor. Hani liseli gençler vardır, telefona tatlı tatlı sırıtarak mesaj atar, telefonun başında saatlerce bekler, aklı bir karış havadadır...Yaşınız kaç olursa olsun sevince bütün hatlarınız karışır. Siz bile nasıl bir insana dönüştüğünüze şaşırıp kalırsınız.

Bir sosyal medya kullanıcısı 'Sevince neye benziyor insan?' diye sorunca diğer kullanıcılardan da cevaplar gecikmedi.

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Sevince insan güzelleşiyor değil mi?

Sevince insan güzelleşiyor değil mi?

Sevilmek zaten güzel bir şey, ona lafımız yok! Ancak sevmenin de hakkını verelim. Eğer bir insanı gerçekten sevdiyseniz hayatın güzelliklerine odaklanmaya başlamış, hayatın yaşanabilir olduğunu fark etmiş ve karşılaştığınız zorluklarla daha kolay baş edebilir hale gelmişsinizdir. Kalbinize sevgi tohumları ilk ekildiği anlarda hayatı toz pembe görmeye başlamışsınızdır. Bu tohumlar büyüdükçe de sırtınızı yaslayabileceğiniz koca bir 'sevgi ağacınızın' olduğunu fark edersiniz. Yalnızca bu insana karşı değil, diğer insanlara karşı da büyük bir sevgi beslemeye başlarsınız.

Bütün bunlar cebimizde! Peki insan sevince neye benziyor?

Bütün bunlar cebimizde! Peki insan sevince neye benziyor?
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İşte tam olarak buna :)

İşte tam olarak buna :)
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Bahsettiğimiz o şapşal gülümseme.

Bahsettiğimiz o şapşal gülümseme.
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Yapmam dediği şeyleri bile yapıyor insan.

Yapmam dediği şeyleri bile yapıyor insan.
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Örneğin;

Örneğin;
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Aman aman evlerden ırak.

Aman aman evlerden ırak.
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Bak bu olur işte!

Bak bu olur işte!
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Biz daha ne yapalım?

Biz daha ne yapalım?
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Gurur desen yok...

Gurur desen yok...
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İçimizde böyle çiçekler açıyor işte!

İçimizde böyle çiçekler açıyor işte!
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Attığı bir mesaja saatlerce bakabilecek olanlar burada mı?

Attığı bir mesaja saatlerce bakabilecek olanlar burada mı?
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Yorumlarda buluşalım! 😂

Yorumlarda buluşalım! 😂
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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