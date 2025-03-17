"Sevince Neye Benziyor İnsan?" Sorusuna Gelen Oldukça Gerçekçi Cevaplar

Sevmek de sevilmek de bir nimet. İnsan gerçekten sevince içinden bambaşka birisi çıkıyor sanki. 'Hayatta yapmam' denilen şeyler yapılıyor, insanın gözü resmen kör oluyor. Hani liseli gençler vardır, telefona tatlı tatlı sırıtarak mesaj atar, telefonun başında saatlerce bekler, aklı bir karış havadadır...Yaşınız kaç olursa olsun sevince bütün hatlarınız karışır. Siz bile nasıl bir insana dönüştüğünüze şaşırıp kalırsınız.

Bir sosyal medya kullanıcısı 'Sevince neye benziyor insan?' diye sorunca diğer kullanıcılardan da cevaplar gecikmedi.