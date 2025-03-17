"Sevince Neye Benziyor İnsan?" Sorusuna Gelen Oldukça Gerçekçi Cevaplar
"Sevince Neye Benziyor İnsan?" Sorusuna Gelen Oldukça Gerçekçi Cevaplar
Sevmek de sevilmek de bir nimet. İnsan gerçekten sevince içinden bambaşka birisi çıkıyor sanki. 'Hayatta yapmam' denilen şeyler yapılıyor, insanın gözü resmen kör oluyor. Hani liseli gençler vardır, telefona tatlı tatlı sırıtarak mesaj atar, telefonun başında saatlerce bekler, aklı bir karış havadadır...Yaşınız kaç olursa olsun sevince bütün hatlarınız karışır. Siz bile nasıl bir insana dönüştüğünüze şaşırıp kalırsınız.
Bir sosyal medya kullanıcısı 'Sevince neye benziyor insan?' diye sorunca diğer kullanıcılardan da cevaplar gecikmedi.
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Sevince insan güzelleşiyor değil mi?
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Bütün bunlar cebimizde! Peki insan sevince neye benziyor?
İşte tam olarak buna :)
Bahsettiğimiz o şapşal gülümseme.
Yapmam dediği şeyleri bile yapıyor insan.
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Örneğin;
Aman aman evlerden ırak.
Bak bu olur işte!
Biz daha ne yapalım?
Gurur desen yok...
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İçimizde böyle çiçekler açıyor işte!
Attığı bir mesaja saatlerce bakabilecek olanlar burada mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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