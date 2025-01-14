Sevilla'nın Genç Futbolcusu Kike Salas Bahisten Gözaltına Alındı!
Sevilla'nın Genç Futbolcusu Kike Salas Bahisten Gözaltına Alındı!
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Sevilla'nın genç savunma oyuncusu Kike Salas, bahis skandalıyla sarsıldı.
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İspanyol basınında, 22 yaşındaki futbolcunun kendisine bahis oynayarak haksız kazanç sağladığı ifade edildi.
Geçen sezon 9 maçta 7 kez bilerek sarı kart gördüğü belirtilen Salas'ın gözaltına alındığı, ifadesinin ardından ise şu an için serbest kaldığı paylaşıldı.
Kulüp ve İspanyol isim iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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