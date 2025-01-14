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Sevilla'nın Genç Futbolcusu Kike Salas Bahisten Gözaltına Alındı!

Sevilla'nın Genç Futbolcusu Kike Salas Bahisten Gözaltına Alındı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.01.2025 - 19:53

Futbol dünyasında hızla artan bahis olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez skandal olay İspanya'da ortaya çıktı. La Liga ekiplerinden Sevilla'nın 22 yaşındaki futbolcusu Kike Salas gözaltına alındı.

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Sevilla'nın genç savunma oyuncusu Kike Salas, bahis skandalıyla sarsıldı.

Sevilla'nın genç savunma oyuncusu Kike Salas, bahis skandalıyla sarsıldı.

İspanyol basınında, 22 yaşındaki futbolcunun kendisine bahis oynayarak haksız kazanç sağladığı ifade edildi.

İspanyol basınında, 22 yaşındaki futbolcunun kendisine bahis oynayarak haksız kazanç sağladığı ifade edildi.

Geçen sezon 9 maçta 7 kez bilerek sarı kart gördüğü belirtilen Salas'ın gözaltına alındığı, ifadesinin ardından ise şu an için serbest kaldığı paylaşıldı.

Geçen sezon 9 maçta 7 kez bilerek sarı kart gördüğü belirtilen Salas'ın gözaltına alındığı, ifadesinin ardından ise şu an için serbest kaldığı paylaşıldı.

Kulüp ve İspanyol isim iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kulüp ve İspanyol isim iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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