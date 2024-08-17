Sevginin İyileştirici Gücü: Yaşamı Tümden Değiştirebilen Sevginin Gücünü Bilimsel Olarak İnceleyelim!

Oksitosin ilk keşfedildiğinde tek görevinin kadınlarda doğum anında vajinanın genişlemesine ve ağrı eşiğinin yükseltilmesine yardımcı olduğu düşünülüyordu. Ancak daha sonrasında anne-bebek arasındaki sevgi bağını yükseltici etkiye sahip olması, emzirmeyi kolaylaştırması gibi daha derin bağlara da eşlik ettiği görülmüştür. Ayrıca hormon düşünce gücü ile salgılanır. Yani aşık olduğunuz birini düşünmek bile bu hormonu yükseltir.