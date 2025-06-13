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Sevgiliye Trip Atarken Story’ye Basmalık 12 Şarkı

etiket Sevgiliye Trip Atarken Story’ye Basmalık 12 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
13.06.2025 - 20:18

Sevgiliye trip atmanın en etkili yollarından biri de storyde göndermeli şarkı paylaşmak! Bazen konuşmaktan çok daha etkili olabiliyor. Listedeki şarkıları storye koyar koymaz sevgilin ne demek istediğini anında anlayacak!

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1. Aşkı Harcamanın 80 Yolu

2. Belki de Aşk Lazım Değildir

3. Kaybolan Yıllar

4. Yalnızım

5. Sarılırım Birine

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6. Hiç İyi Değilim

7. Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar

8. Kırmızı Oda

9. Bilir O Beni

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