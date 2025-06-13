Sevgiliye Trip Atarken Story’ye Basmalık 12 Şarkı
Sevgiliye trip atmanın en etkili yollarından biri de storyde göndermeli şarkı paylaşmak! Bazen konuşmaktan çok daha etkili olabiliyor. Listedeki şarkıları storye koyar koymaz sevgilin ne demek istediğini anında anlayacak!
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1. Aşkı Harcamanın 80 Yolu
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2. Belki de Aşk Lazım Değildir
3. Kaybolan Yıllar
4. Yalnızım
5. Sarılırım Birine
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6. Hiç İyi Değilim
7. Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar
8. Kırmızı Oda
9. Bilir O Beni
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