onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sevgilisiyle Tartışan Kız İçin KYK Yurdunun Kapısına Gelen Ambulans Kadar Size İyi Gelecek 12 Şarkı

etiket Sevgilisiyle Tartışan Kız İçin KYK Yurdunun Kapısına Gelen Ambulans Kadar Size İyi Gelecek 12 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 21:22

Bazı şarkılar vardır ruhunuza iyi gelir. Hatta öyle iyi gelir ki... Sevgilisiyle tartıştıktan sonra KYK yurdunun kapısına gelen ambulans kadar hatta daha da iyi gelecek şarkılar vardır. Kalp kırıklıklarına, aşk acısına iyi gelecek; yaralarınızı saracak şarkılar bu listede. Hadi açın müziğin sesini başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Tarkan - Kış Güneşi

2. Sezen Aksu - Tutuklu

3. Şebnem Ferah - Sil Baştan

4. Sam Smith - Too Good at Goodbyes

5. Göksel - Depresyondayım

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. James Blunt - Goodbye My Lover

7. Candan Erçetin - Yalan

8. Ed Sheeran - The A Team

9. Nil Karaibrahimgil - Peri

10. R.E.M. - Everybody Hurts

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Sia - Breathe Me

12. Hindi Zahra - Stand Up

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın