Sevgilisiyle Tartışan Kız İçin KYK Yurdunun Kapısına Gelen Ambulans Kadar Size İyi Gelecek 12 Şarkı

Bazı şarkılar vardır ruhunuza iyi gelir. Hatta öyle iyi gelir ki... Sevgilisiyle tartıştıktan sonra KYK yurdunun kapısına gelen ambulans kadar hatta daha da iyi gelecek şarkılar vardır. Kalp kırıklıklarına, aşk acısına iyi gelecek; yaralarınızı saracak şarkılar bu listede. Hadi açın müziğin sesini başlıyoruz!