Sevgilisiyle Tartışan Kız İçin KYK Yurdunun Kapısına Gelen Ambulans Kadar Size İyi Gelecek 12 Şarkı
Sevgilisiyle Tartışan Kız İçin KYK Yurdunun Kapısına Gelen Ambulans Kadar Size İyi Gelecek 12 Şarkı
Bazı şarkılar vardır ruhunuza iyi gelir. Hatta öyle iyi gelir ki... Sevgilisiyle tartıştıktan sonra KYK yurdunun kapısına gelen ambulans kadar hatta daha da iyi gelecek şarkılar vardır. Kalp kırıklıklarına, aşk acısına iyi gelecek; yaralarınızı saracak şarkılar bu listede. Hadi açın müziğin sesini başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Tarkan - Kış Güneşi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sezen Aksu - Tutuklu
3. Şebnem Ferah - Sil Baştan
4. Sam Smith - Too Good at Goodbyes
5. Göksel - Depresyondayım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. James Blunt - Goodbye My Lover
7. Candan Erçetin - Yalan
8. Ed Sheeran - The A Team
9. Nil Karaibrahimgil - Peri
10. R.E.M. - Everybody Hurts
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Sia - Breathe Me
12. Hindi Zahra - Stand Up
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın